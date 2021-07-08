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OMÜ'ye tıbbi-aromatik bitki bahçesi İlk etapta 27 türde 8 bin fidan dikildi

İHA

OMÜ'ye tıbbi-aromatik bitki bahçesi İlk etapta 27 türde 8 bin fidan dikildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “OMÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve Uygulama Bahçesinin Tesisi” projesiyle rektörlük binası önünde bulunan alan, ticari değeri olan tıbbiaromatik bitkilerin tanıtım ve üretim bahçesine dönüştürülecek.
Bu kapsamda; tıbbi nane, oğulotu, altınotu, aynısefa, kantaron, ekinezya, karayemiş, kocayemiş, sambucus, yaban mersini, lavanta ve biberiye bitkileri yapılan etkinlikle toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliğine; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Öztürk, Doç. Dr. Umut Sami Yamak ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Üretilen ürünlerin satışı yapılacak”
Proje Yürütücüsü ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri öğretim üyesi Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu yaptığı açıklamada rektörlük binası önünde bulunan 30 bin 987 metre kare alanın, ticari değeri olan tıbbiaromatik bitkilerin tanıtım ve üretim bahçesine dönüştürülmesini amaçladıklarını söyledi. Arslanoğlu, proje sayesinde üretici ve tüketici için bir tanıtım ortamı oluşturulacağını ve üretilen ürünlerin satışının yapılacağı, ortaöğretim öğrencileri için açık laboratuvar olarak kullanılabileceği bir alan sağlanacağını belirtti.

“Bölge halkına örnek olabilecek proje”
Arslanoğlu, şunları söyledi:
“Projenin yürütüleceği alan üniversite kampüsünün giriş kapısının hemen yanındaki 30 bin 987m2’lik alandır. Dolayısıyla üniversiteye gelen tüm ziyaretçilerin ilk göreceği, merak edeceği ve örnek alacağı göz önünde olan bir arazidir. Yapılacak proje ile bölge halkına örnek olabileceği gibi üniversitemize farklı illerden gelen öğrenci ve yakınları ile farklı ülkelerden gelen öğrencilere ve ziyaretçilere tanıtım ve görselliği yüksek bir üretim alanı olacaktır.”
İlk etapta 8 bin fidanın dikildiği projede 27 bitki türü ve geofit bahçesi yer alacak.

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