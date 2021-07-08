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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisiklet çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

İHA

Bisiklet çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Samsun'da bir sitenin bahçesinden bisiklet çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin etrafı çevrili olan bahçesine giren kimliği belirsiz şahıslar, bir süre yerde oturduktan sonra gözlerine kestirdikleri bisikletlerden birini aldı. Bisiklete binen hırsız hızla olay yerinden uzaklaşırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikletinin çalındığını fark eden site sakini, jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayına karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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