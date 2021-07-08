Silahla yaralamaya tutuklama

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Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu F.K. silahla bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili H.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.P. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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