Bilardo turnuvası finali şölen havasında geçti

Bafra Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilçede ilk kez düzenlenen ve Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından da desteklenen 3 Bant Bilardo Turnuvası’nın finali yapıldı.

58 Temmuz tarihleri arasında 4 gün süren ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde Volkan Çimentepe ile Remzi Yurt mücadele etti. Nefes kesen final karşılaşması sonucunda rakibi karşısında 4023’lük skorla üstünlük sağlayan Volkan Çimentepe turnuva şampiyonu oldu. Turnuvada üçüncülüğü Taner Gürcan, dördüncülüğü Cem Özkaya elde ederken en yüksek seri sahipliğini ise 10 sayı ile Remzi Yurt ve Cem Özkaya paylaştı.

Bafra Gençlik Bilardo Salonu’nda yapılan ve 64 sporcunun mücadele ettiği 3 Bant Bilardo Turnuvası’na Bafra’nın yanında Türkiye’nin çeşitli yerlerinden de sporcular katıldı.

Ödül töreni sonunda düşüncelerini dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç; “Yeni tip korona virüsü salgını ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle uzun süre sosyal faaliyetlerden uzak kalma durumda kalan hemşehrilerimiz için çeşitli organizasyonlar hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için sportif ve sanatsal aktivitelerden sonra her yaş grubuna hitap eden ve belediyemiz öncülüğünde ilk kez düzenlediğimiz bilardo turnuvamızın finalini hep birlikte gerçekleşirdik. Derece alan tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bafra’mızda benzer etkinlerde vatandaşlarımızla beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine ayrıca Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve bilardo severler katıldı.

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