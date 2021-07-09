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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum sahilinde dolu dolu sanat akşamları

İHA

Atakum sahilinde dolu dolu sanat akşamları

Atakum Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek açık hava tiyatro ve konser etkinlik dizisi programını açıkladı. Eylül ayına kadar devam edecek etkinliklerde Atakum sahilinde açık havada dolu dolu sanat akşamları yaşanacak.
Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Atakum sahili Çobanlı Halk İskelesi mevkisinde Samsunlularla buluşacak açık hava tiyatro ve konser etkinlik programı açıklandı. Pandemide ekonomik zorluk çeken müzisyen ve tiyatrocularla dayanışma sağlamak için de gerçekleştirilecek etkinlikte yerel tiyatro grupları, müzisyenler ve sürpriz isimler açık hava sahnesini dolduracak. Koronavirüs önlemleri eşliğinde gerçekleşecek etkinlikler, Eylül ayına kadar sürecek.

Temmuz ayı programı açıklandı
Açık hava etkinlikleri 11 Temmuz 2021 tarihinde saat 19.00’da Küçük Eller Çocuk Tiyatrosu’nun “Bizim Dünyamız” oyunu ile başlayacak. Aynı gün 20.00’de Samsun Sanat Tiyatrosu, “Gölgesinde Çınarın” eserini açık havada sahneleyecek. Saat 21.00’i gösterdiğinde ise DJ İnanç Seven Atakumlulara en sevilen şarkıları çalacak. Sonraki hafta, 17 Temmuz 2021’de Samsun Sanat Tiyatrosu, Yaşar Gündem Şiir ve Müzik Dinletisi Samsunlularla buluşacak. Aynı akşam saat 21.00’de Grup Raks ve 22.00’de Grup Çizmeli Kedi sahne performanslarıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak. Temmuz ayının son haftasına gelindiğinde, 25 Temmuz 2021'de Samsun Sanat Tiyatrosu’nun sahnelediği “Kuvayi Milliye Destanı” tiyatroseverlerle buluşacak. Tiyatro temsilinin ardından saat 21.00’de Grup 2 Oda 1 Salon, saat 22.00’de de Grup Baba Yaga sahnede olacak.

Sürpriz isimler açık havada olacak
Açık hava etkinliklerinin Eylül ayına kadar devam etmesi planlanırken, ağustos ve eylül aylarında da sürpriz isimler Atakum sahilindeki sahneyi paylaşacak. Her yaş grubundan yurttaşın keyifle vakit geçirmesi için de Türk sanat müziğinden Türkçe rap türüne kadar geniş yelpazede konserler Samsunlularla olacak. Etkinlik takvimi her ay Atakum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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