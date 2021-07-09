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Başkan Demir: “Batı Park 1 milyon 350 bin kişinin kullanım alanı” “Türkiye’nin en güzel mükemmel spor tesisini yapacağız” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı

İHA

Başkan Demir: “Batı Park 1 milyon 350 bin kişinin kullanım alanı” “Türkiye’nin en güzel mükemmel spor tesisini yapacağız” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'nda 58 madde komisyona havale edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meclis sonu önemli açıklamalarda bulundu.
Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. 50 gündem 8 gündem dışı olmak üzere toplam 58 maddenin görüşüldüğü toplantıda tüm maddeler daha kapsamlı görüşülmek için ilgili komisyonlara havale edildi.
CHP Meclis Üyesi Hasan İpek'in, maddelerin havalesinden sonra söz alarak, "Samsunspor'a Batı Park'taki altyapı tesisi için 10 yıllık kiralama teklifini meclise getirecek misiniz?” sorusunu cevaplayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:
“Batı Park kıyı alanı. Lokal ve kapalı alanlar için oraların kullanılmaması lazım. İşin doğası bu. Ama Samsunspor Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yeri alınca daha önce yapılan okçuluk binasının arkasında olunca Yüksel Yıldırım ve diğer yöneticiler gelerek, buraya altyapı tesisi kuracaklarını söylediler. Geçici sürede olsa razı olduklarını söylediler. Ne kadar süre istediklerini sorduğumuzda 3 yıllığına anlaştık. Bunu encümen kararı ile verebiliyoruz. İnşaata başladıktan sonra daha uzun süreli bir kullanım hakkı istediler. 4 yıl da sözlü olarak mutabakata vardık. Daha sonra belediyeye ait olan yerle alakalı değil de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın olan nu tür yerlerde tüm Türkiye’de 1 yıllık yer tahsisi yapılıyor. Kulüp daha sonra ‘Bize 1 yıllık 1 yıllık veriyorlar’ gibi kamuoyunu da yanlış yönlendirecek ifadeler kullanıldı. Bakanlık tüm tesislerini yıllık tahsis eder. Geçen genel kurulda da net bir şekilde ifade ettim."

“Bunun aksini düşünmek sakat beyinlerin işidir”
Samsunspor’a her zaman her dönemde destek verdiklerinin altını çizen Mustafa Demir, aksini düşünen ve algı yapan kişilere yönelik olarak, “Bakanlık dönemimde de başkanlık dönemimde de Samsunspor için yapılabilecek azami katkı yapılmıştır. Samsunspor Derneği genel kurulunda manipülasyon, özellikle Büyükşehir Belediyesi yönetimini hedef alan tavırlarını gördük. Bir algı yapılmaya çalışıldı. Biz üzerinde durmadık. Bizim muhatabımız 1 milyon 350 bin insanımız. Samsunspor’un Süper Lig’e çıkması, gençlerimizin alt yapıda hizmet vermesi biz bunlarla ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Samsunspor profesyonel bir kulüp. Profesyonel kulüplere belediyeler hiçbir nakdi yardım yapamaz. Birileri siyasi amaçlı olarak bizi hedef almalarını da asla izin vermeyiz. Gereğini yaparız. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bir büyükşehir belediye başkanı ve yönetimi, meclisi ile birlikte şehrin kulübünün, markasın, sporunun yanında olmaz mı? Bunun aksini düşünmek sakat beyinlerin işidir” dedi.

“Sahillerdeki tüm spor tesislerini kaldıracağız”
Alt yapı tesisi için Samsunspor’un istediği konunun meclise gelmeyeceğini de ifade eden Başkan Demir, “Batı Park ile öyle bir kararı meclise getirmeyi biz uygun görmeyiz. Neden? Batı Park tüm 1 milyon 350 bin kişinin kullanım alanı. Bir tek bir spor alanına orayı bağlayamazsınız. Samsunspor’a bizden önceki dönemde Zihni Şahin zamanında Petrol Ofisi’nin orada bir dolgu alanı protokol ile tesis yapılmak üzere tahsis edilmiş. Buyursunlar yapsınlar. Yapmıyorlar. Ama merak etmeyin. Biz uygun zamanda uygun yeri bulduğumuzda çalışıyoruz. Bir profesyonel futbol kulübünün her alanda ihtiyacını karşılayacak, antrenman sahalarıyla, konaklama tesisleriyle, restoranıyla, dinlenme tesisleriyle, fitness alanları ile Türkiye’nin en güzel mükemmel tesisini yapacağız. Sahillerdeki tüm spor tesislerini kaldıracağız. Bu bizim projemizde var. Ama yapınca yapacağız. Samsunspor konusu, dernekte konuştuğumuz konu o idi. Batı Park ile orada yeni çalışmalarımız var. Oraları lokal kullanımlara kapatmak lazım” diye konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Komisyon Toplantısı 12 Temmuz Pazartesi günü Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda saat 14.00’te yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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