Samsun'da 105 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 16 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 105 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 16 gözaltı

İHA

Samsun'da 105 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 16 gözaltı

Samsun’da 105 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, 19 Mayıs, Salıpazarı, Vezirköprü, Canik, İlkadım, Ayvacık, Havza, Çarşamba, Terme ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyonlar yapıldı. Samsun Valiliği operasyonlar hakkında açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Bafra İlçesi Boğazkaya Mahallesi’nde 30 Haziran günü şüpheli 1 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 19 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi’nde 30 Haziran günü icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında 1 şüpheli şahsın çantasında yapılan arama neticesinde 7 adet sentetik ecza hapı ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Salıpazarı ilçesi Kocalar Mahallesi’nde 1 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği ‘Tumba’ ile yapılan arama neticesinde 768 kök kenevir bitkisi, 37 gram kubar esrar maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Vezirköprü ilçesi Kargucak Mahallesi’nde 1 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın mısır ekili tarlasında yapılan arama neticesinde 101 kök kenevir bitkisi ve 107 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Canik ilçesi Kozlu Mahallesi’nde 30 Haziran günü şüpheli 2 şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ormanlık arazide yapılan arama neticesinde 103 bin 61 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. İlkadım ilçesi Çelikalan Mahallesi’nde 2 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ormanlık arazide yapılan arama neticesinde 455 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bafra ilçe otogarında 2 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın üst ve eşyalarında yapılan arama neticesinde 5 gram eroin, 5 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza hap ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Ayvacık İlçesi Orta Mahallede 5 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 11 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Havza ilçesi Çamyatağı Mahallesi’nde 6 Temmuz 2021 günü şüpheli 1 şahsa ait tarlada yapılan arama neticesinde 534 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çarşamba ilçesi Gülören Mahallesi’nde 6 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 20 gram kubar esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Salıpazarı ilçesi Yeşil Mahallesi’nde 7 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde detektör köpeği ‘Tumba’ ile yapılan arama neticesinde 68 kök kenevir bitkisi, 72 gram kubar esrar, 4 gram toz esrar ve 1 adet tabanca ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Terme ilçesi Oğuzlu Mahallesi’nde 7 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 23 kök kenevir bitkisi, 205 gram kubar esrar ve 1 adet tabanca ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. İlkadım İlçesi Gürgendağ Mahallesi’nde 7 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın üst, ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 8 gram metamfeteamin ve 98 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde 7 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Toplam 14 olayda 16 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 105 bin 45 kök kenevir bitkisi, 441 gram kubar esrar maddesi, 107 adet sentetik ecza hap, 4 gram toz esrar, 5 gram eroin, 5 gram bonzai maddesi, 10 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’un “elektrikli otobüsü” bakanlık projesine dönüştü
YEREL HABERLER Samsun’un “elektrikli otobüsü” bakanlık projesine ...
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır refüje çıktı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır refüje çıktı
Başkan Demir: “Batı Park 1 milyon 350 bin kişinin kullanım alanı” “Türkiye’nin en güzel mükemmel spor tesisini yapacağız” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Batı Park 1 milyon 350 bin kişinin ...
Samsun’da 8 bacaklı, 2 kuyruklu buzağı doğdu
YEREL HABERLER Samsun’da 8 bacaklı, 2 kuyruklu buzağı doğdu
FETÖ'den 3 yıl 1 ay ceza alan iş adamı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den 3 yıl 1 ay ceza alan iş adamı yakalandı
Başkan Kılıç’tan evi yanan aileye destek “Zor günlerinde hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan evi yanan aileye destek “Zor ...
Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kovid-19'dan hayatını kaybeden maket gemi ustasına vefa
YEREL HABERLER Kovid-19'dan hayatını kaybeden maket gemi ustasına ...
Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi
YEREL HABERLER Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi
Sahte bankacı tarafından 130 bin 757 lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Sahte bankacı tarafından 130 bin 757 lira ...
Hasta taşıyan araçlar çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu Gamze, Gizem ve Gaye Gündoğdu kardeşler anne karnından yüksekokul mezuniyetine kadar hiç ayrılmadılar
YEREL HABERLER Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun ...
TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Öztürk: “Dünyanın en iyi havacılık şirketlerinden birine doğru ilerliyoruz” SAMÜ, TUSAŞ ile buluştu
YEREL HABERLER TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Öztürk: “Dünyanın en iyi ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Atakum sahilinde dolu dolu sanat akşamları
YEREL HABERLER Atakum sahilinde dolu dolu sanat akşamları
Adliye önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Adliye önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Bilardo turnuvası finali şölen havasında geçti
YEREL HABERLER Bilardo turnuvası finali şölen havasında geçti
Samsun'da seyir halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Samsun'da seyir halindeki araç alev alev yandı
Milli sporculara burs imkanı Milli Sporcu Bursu Tanıtım Töreni
YEREL HABERLER Milli sporculara burs imkanı Milli Sporcu Bursu ...
OMÜ İlahiyat Fakültesi bin mezun verdi
YEREL HABERLER OMÜ İlahiyat Fakültesi bin mezun verdi
Silahla yaralamaya tutuklama
YEREL HABERLER Silahla yaralamaya tutuklama
Samsun'da FETÖ'den 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli ...
Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu
YEREL HABERLER Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu
Bisiklet çalarken güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Bisiklet çalarken güvenlik kamerasına yakalandı