Samsun'un aşılama oranı yüzde 62,6 Samsun’da aşılamada yine ‘turuncu’ kaldı

Orta Karadeniz’de 18 yaş üstü aşılamada Amasya, Ordu, Çorum ve Sinop ‘sarı’ kategoride yer alırken, Samsun ise yine ‘turuncu’ kategoride kaldı. Aşılama oranı 61,7'den yüzde 62,6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’de en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfus yüzdesi oranlarının yeni verilerini paylaştı. Verilere göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 60,35, ikinci doz ortalaması yüzde 27,02 olurken, 1, 2 ve 3. doz aşı toplamı ise 57 milyon 19 bin 923 oldu.

18 yaş üstü nüfusta aşılama oranı yüzde 62,6 olan Samsun turuncu kategoride yer aldı. Samsun’da bir önce açıklanan aşılama oranı ise 61,7 idi. Çevre illerden Sinop’ta 18 yaş üstü aşılama oranı yüzde 66,5, Amasya’da yüzde 71,7, Ordu’da yüzde 67,8 ve Çorum’da 65,2 oldu. 18 yaş üstü aşılama oranı Samsun’da fazla olan Sinop, Çorum, Amasya ve Ordu aşılama haritasına göre sarı kategoride yer aldı.



Samsun 1 milyon dozu aştı

Sinop’ta bu zamana kadar 197 bin 198 doz, Çorum’da 428 bin 65 doz, Amasya’da 308 bin 418, Ordu’da 652 bin 654 ve Samsun’da da 1 milyon 33 bin 979 doz aşı yapıldı.

Bakan Fahrettin Koca, kendisine ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

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