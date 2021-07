Prof. Dr. Özkaya: "Mevcut aşılar ‘delta plus’ mutasyonuna karşı da etkili"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'de uygulanan her iki aşının da ‘delta plus’ varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Aşılamanın etkisiyle korona virüs vaka sayıları hızla azalmayı sürdürüyor. Türkiye’de bazı illerde görülen ‘delta plus’ varyantı ise endişeye yol açıyor. Şu ana kadar 12 bin civarında korona virüs hastasını tedavi eden, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı araştırmalarla delta plus vakasına yakalanmış kişilerde araştırma yapan VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bilindiği üzere, tüm dünyada korona virüsün delta varyantı baskın hale gelmeye başladı. Özellikle ülkemizde delta ve delta plus varyantları bildirilmekle beraber insanlarımızın akıllarında soru işaretleri oluştu. Yeni varyantlar gerçekten çok hızlı bulaşıyor. Bunun da her yeni mutasyon öncesindeki mutasyonlarda olduğu gibi hızlı bulaştığını biliyoruz. Yine bireysel kişisel korunma yöntemlerine devam edeceğiz. Eğer bireysel önlemler alamazsak, maalesef yeniden toplumsal önlemlere sıra gelecek. Bu da yasakların geri gelmesi demektir. Özellikle bu delta ve delta plus mutasyonları çok hızlı bulaşmaktadır. Önceden tecrübe ettiğimiz gibi kişisel korunma yöntemleri ile bunların önüne geçebiliriz" dedi.



"Biontech ve Sinovac yeni varyanta karşı etkili"

İnsanların yeni varyanta karşı endişe etmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Elimizdeki aşılar delta ve delta plus mutasyonları etkilidir. Halkımızın bu konuda endişe etmelerini istemiyoruz. Başarı ile devam eden aşılama programına dahil olmalarını istiyoruz. Hep soruyorlardı. İngiliz mutasyonunda da tartıştık. İngiliz mutasyonunda da bu Çin aşısının etkili olup olmadığı çok tartışıldı. Etkili olmadığını söylemelerine rağmen, Sinovac aşısından sonra vakaların hızla azaldığını gördük. Ağır hasta sayısının da hızla azaldığını gördük. Elimizde mevcut aşılar, delta ve delta plus varyantlarına karşı etkilidir. Herkesin toplumsal sorumlulukla aşılama programına katılmasını öneriyoruz" diye konuştu.



Samsun’da 'delta plus' varyantı

Türkiye'de delta varyantının ardından 'delta plus’ varyantı da tespit edildi. Delta plus varyantı vakalarından birinin Samsun'da olduğu öğrenildi. 37 yaşındaki H.K. isimli kadının 2 doz Sinovac aşısını olduktan sonra delta plus mutasyonuna yakalandığı, evde tedavisine devam edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ise Samsun’da 'delta plus’ varyantı olduğunu doğrulamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.