Türkiye'nin meyve, sebze ve tarla bitkileri Samsun’dan

Türkiye’nin en önemli ovalarından 2’sine sahip olan Samsun, Türkiye’nin meyve, sebze ve tarla bitkileri ihtiyacını büyük oranda karşılıyor.

Çarşamba ve Bafra Ovalarına sahip olan Samsun, birçok alanda tarımsal üretimde Türkiye’nin ilk sıralarında yer alıyor. Samsun özellikle çeltik, soya fasulyesi, tütün, ay çiçeği, lahana, turp, pırasa, bal kabağı, barbunya, karnabahar, kırmızı pancar, taze fasulye, biber, karpuz, fındık, kızılcık, kivi, böğürtlen, dut ve armut gibi ürünlerde Türkiye’deki tüketim ihtiyacının çoğunu karşılıyor.



Çeltik üretiminde Türkiye 2'ncisi Samsun

Samsun’un tarla bitkileri üretimindeki yeri bakımından 980 bin ton çeltik üretildi. Türkiye’deki üretim payının yüzde 16,24’üne sahip olan Samsun, Türkiye’de en çok çeltik üreten 2. şehir oldu. Samsun ayrıca 155 bin 225 ton soya fasulyesi üretimi ile Türkiye’de 4. olurken, 76 bin 540 ton işlenmemiş tütün üretimi ile de Türkiye’de 6. sırada yer aldı. Samsun ayrıca yağlık ayçiçeği tohumu, buğday, mısır, şeker pancarı, kuru fasulye ve yulaf üretiminde de ilk sıralarda yer aldı.



Türkiye’nin sebze ambarı Samsun

Samsun sebze üretiminde de birçok kalemde ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’de üretilen lahananın yüzde 29,60’ı Samsun’da üretilirken bu oran Samsun’u lahana üretiminde 1‘inci sıraya taşıdı. Samsun’da geçe yıl 851 bin 648 ton lahana üretildi. Samsun ayrıca turp üretiminde Türkiye 2’ncisi, pırasa üretiminde Türkiye 3’üncüsü, bal kabağı, barbunya, karnabahar ve kırmızı pancar üretiminde Türkiye 4’üncüsü, brokoli ve ıspanak üretiminde Türkiye 6’ncısı, taze fasulye ve biber üretiminde Türkiye 7’ncisi, karpuz üretiminde ise Türkiye 9’uncusu oldu. Samsun ayrıca patlıcan, kültür mantarı, marul ve domates üretiminde de ilk sıralarda yer aldı.



Samsun meyve üretiminde ilk sıralarda

Tarla bitkileri ve sebze üretiminde ilk sıralarda yer alan Samsun meyve üretiminde de Türkiye’nin ilk sıralarında yer alıyor. Samsun’da Türkiye’deki fındığın yüzde17,17’si, kızılcığın da yüzde 8,16’sı üretiliyor. Samsun bu rakamlar ile Türkiye’de fındık ve kızılcık üretiminde 2’nci sırada yer alıyor. Samsun ayrıca kivi ve böğürtlen üretiminde Türkiye 5’incisi, dut üretiminde Türkiye 9’uncusu ve armut üretiminde de Türkiye 10’uncusu konumunda bulunuyor. Şeftali, elma, vişne, ceviz ve kiraz üretiminde de Samsun üretimde önemli rol oynuyor.

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