Şehre inen arılara zabıta ekipleri müdahale etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehre inen arılara zabıta ekipleri müdahale etti

İHA

Şehre inen arılara zabıta ekipleri müdahale etti

Samsun'da şehir merkezinde bir aydınlatma direğine oğul veren arılara İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
İlkadım’da yüzlerce arı şehir merkezine indi. Kraliçe arıyı takip eden arılar şehir merkezindeki bir levha direğine yuva yaptı. Bunu gören vatandaşlar Alo 153 hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen çağrı doğrultusunda İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ne gelen zabıta ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Yuvanın çevresinde önlem alan ekipler oğul yapan bal arılarına korunaklı elbise kullanarak şekerli su yöntemi ile müdahale etti. Ekipler 2 saatlik bir uğraş sonunda arıları kovanlarına koydu. Arıların toplanmasının ardından çevre sakinleri ve esnaf rahat bir nefes aldı.

“Olaya anında müdahale ettik”
Sıkça görülmeyen bu durum hakkında açıklama yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Arılar üreme mevsiminde. Arılar bu dönemde yeni arılar çıkartırlar. Kovanda arı sayısı artıyor ve yeni arılar koloni şeklinde ana arıyı takip ediyorlar. Kovandan kaçan bir ana arıyı takip eden arıların vatandaşlarımıza zarar vermemesi için İlkadım Belediyesi zabıta ekibi olarak müdahale ettik. Arıları bulunduğu yerden kovana aldık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir: “Şehri geleceğe taşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Şehri geleceğe taşıyoruz”
5. kattan düşen kadının hayatını yangın merdiveni kurtardı
YEREL HABERLER 5. kattan düşen kadının hayatını yangın merdiveni ...
Gelin ve damatlar köprüden geçmek için sıraya giriyor
YEREL HABERLER Gelin ve damatlar köprüden geçmek için sıraya giriyor
Türkiye'nin 'Küçük Kıbrıs'ı manzarası ile görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin 'Küçük Kıbrıs'ı manzarası ile görenleri ...
Samsunspor´dan `Kadına Şiddete Hayır´ forması
YEREL HABERLER Samsunspor´dan `Kadına Şiddete Hayır´ forması
Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Samsun'da 13 bin 240 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 13 bin 240 gram esrar ele geçirildi
Samsun’da sağanak yağış
YEREL HABERLER Samsun’da sağanak yağış
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar ...
Adige Kültür Parkı'na görkemli açılış
YEREL HABERLER Adige Kültür Parkı'na görkemli açılış
Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çelik çatı montajı devam ediyor
YEREL HABERLER Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çelik çatı montajı ...
Samsun Barosu Başkanlığına 3 aday
YEREL HABERLER Samsun Barosu Başkanlığına 3 aday
Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Kafkas ana arıları ilçedeki bal üretimini 3’e katladı Tekkeköy Belediyesi’nden tarım ve hayvancılığa tam destek
YEREL HABERLER Kafkas ana arıları ilçedeki bal üretimini 3’e ...
Karaosman güven tazeledi
YEREL HABERLER Karaosman güven tazeledi
Türkiye'nin meyve, sebze ve tarla bitkileri Samsun’dan
YEREL HABERLER Türkiye'nin meyve, sebze ve tarla bitkileri ...
Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi Durumu fark eden sürücüler otomobillerini kenara çekip çocuğu kurtardı
YEREL HABERLER Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza ...
Prof. Dr. Özkaya: "Mevcut aşılar ‘delta plus’ mutasyonuna karşı da etkili"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkaya: "Mevcut aşılar ‘delta plus’ ...
Başkan Kavuran: “Trafik kazalarının çoğunluğu yaz ve bayram tatillerinde meydana geliyor” Kurban Bayramı öncesi seyahat edecek vatandaşlara uyarılar
YEREL HABERLER Başkan Kavuran: “Trafik kazalarının çoğunluğu yaz ve ...
Uçsuz bucaksız tarlalar sarıya boyandı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Uçsuz bucaksız tarlalar sarıya boyandı, kartpostallık ...
Samsun'da ilçeler arasında yüzde 15'lik aşı farkı Yüzde 73,18 ile Yakakent birinci, yüzde 58,23 ile Canik sonuncu Müdür Oruç vatandaşlara seslendi: "Şimdi aşı zamanı"
YEREL HABERLER Samsun'da ilçeler arasında yüzde 15'lik aşı ...
Samsun'un aşılama oranı yüzde 62,6 Samsun’da aşılamada yine ‘turuncu’ kaldı
YEREL HABERLER Samsun'un aşılama oranı yüzde 62,6 Samsun’da ...
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İzinli asker tüfekle yaralanarak hastanelik oldu
YEREL HABERLER İzinli asker tüfekle yaralanarak hastanelik oldu