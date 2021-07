Samsun’un mavi bayraklı plajları doldu

Karadeniz Bölgesi’nin mavi bayraklı en çok plaja sahip şehri Samsun’da deniz sezonu hareketli başladı. Pandemi kısıtlamalarının 1 Temmuz’da sona ermesinin ardından Samsun ve çevre illerden gelen birlerce kişi, hafta sonu deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Samsun’un dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bunu Karadeniz’in mavi bayraklı en çok plaj sahip ili olmasıyla da gösterdiğine dikkat çekti.

1 Temmuz itibariyle Türkiye’nin normalleşme sürecine girmesiyle birlikte sahiller dolup taştı. Karadeniz’in en fazla ‘Mavi Bayraklı Plaj’a sahip ili Samsun’un Atakum sahilinde vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Şehir dışından ve çevre illerden de günübirlik kente gelenler, hafta sonu denize akın etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Ticaret A.Ş. tarafından işletilen millet bahçesi kafe, medrese kafe, panorama müze kafe, Bandırma müze kafe, Çobanlı İskele Kafe, Ayvacık İskele Kafe, Kültür Kafe, Sanat Kafe, Denizkızı Kafe Plaj, Palmiye Kafe Plaj, İncesu Kafe Plaj, Çakırlar Kafe plaj ve Çakırlar Yalı Kafe plaj özellikle hafta sonları binlerce kişinin akınına uğruyor.

Sahillerin temiz tutulması için büyük çaba sarf eden Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kumsal ve plajlardan her gün binlerce atık topluyor. Atakum Adnan Menderes Sahili’nde çevre kirliliğine en çok poşet, sigara izmariti, plastik şişeler neden olurken, yerlere atılan çekirdek kabukları da ekipler tarafından her gün temizleniyor.

Samsun’un 13 mavi bayraklı plajında denetim yapan Kopenhag merkezli Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) yetkileri, Fener Plajı, İnci Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı, İncesu Plajı, Terme Karavan Plajı, Terme Çevre Eğitim Plajı, Nazar Plajı, Gençlik Plajı, Denizevleri Plajı, Denizkızı Plajı, Dantel Plajı ve Golf Plajı’ndaki incelemelerini sürdürüyor. Çevre, sağlık ve güvenlik gibi kriterler gözlemlenirken, herhangi bir olumsuzluğa ise rastlanmadı.

Samsun’un dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bunu Karadeniz’in mavi bayraklı en çok plaja sahip ili olmasıyla da gösterdiğine dikkat çekti. Başkan Demir, “Mavi Bayraklı 13 plajımız var. Ama tüm plajlarımızın mavi bayrağa sahip olması için çalışıyoruz. Buna yönelik de çevre yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti vermek adına tüm imkanlarımızı ve gücümüzü seferber ederek hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Sahillerdeki plaj ve yürüyüş yollarını 24 saat temiz tutuyoruz. Kumsalları, yeşil alanları ve yürüyüş yollarını atık ve çöplerden arındırarak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Tuvaletler ve duş kabinleri ise anlık olarak dezenfekte ediyoruz. Bunun yanında halk plajlarımız her hafta, mavi bayraklı plajlarımız ise 3 gün de eleme makinesiyle eliyor, makinenin girmediği yerleri ise el yordamıyla temizliyoruz" bilgisini verdi.

