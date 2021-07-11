Başkan Demirtaş: “İlçemizin güzel yarınlara kavuşması için el birliğiyle çalışacağız”

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 4. hat dolmuş şoförleri ile bir araya geldi. Başkan Demirtaş, ”İlçemizin güzel yarınlara kavuşması için el birliği içinde hep birlikte çalışacağız” dedi.

Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki toplanma yerinde 4. hat dolmuş şoförlerini ziyaret eden Başkan Demirtaş, şoförlerin sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dinledi. Yolcu taşımacılığının en zor mesleklerden biri olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Dolmuş şoförleri ilçemizde şehir içi ulaşımına çok büyük katkı sağlıyor. Vatandaşların gidecekleri yerlere güvenli bir şekilde ulaştırılması gibi ciddi bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Sorunları dinlemek ve daha iyi hizmet için fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ziyaretinize geldim. İlçemizin kalkınmasında, halkımızla, esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek gruplarıyla sürekli fikir alışverişinde bulunup, sorunları daha hızlı ve verimli bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. İlçemizin daha güzel ve refah düzeyi yüksek bir şehir olması için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.



Başkan Demirtaş’a başarılar diledi

İlkadım Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen 4. Hat Başkanı Hikmet Baş, "Şoför esnafları olarak biz bu pandemi süresince ilçemize ve tüm esnaf odalarına verdiğiniz destek ve yardımlar için şahsım ve esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyoruz ve çalışmalarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

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