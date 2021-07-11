Atakum Belediyespor Yaz Spor Okulları açıldı. Atakum’un bir spor kenti olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Biz çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz, hem de özel hayatında derslerinde başarılı olmasını istiyoruz. Psikologlarla, eğitimcilerle çocuklarımızı sadece spor saatlerini değil tüm yaşamı boyunca ve bundan sonraki süreçte de takip ediyoruz” dedi.

Atakum Belediyespor tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları açılış töreni Atakum Belediyespor Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Törene, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Belediyespor Kulüp Başkanı Tuğrul Öngel, kulüp antrenörleri, sporcular ve veliler katıldı. Çocukların spor ile yaz tatillerini verimli geçirmelerini hedefleyen Atakum Belediyespor’da bu yaz sezonunda basketbol, jimnastik, kick boks, tenis, satranç, boks, futbol branşlarında 700 sporcu eğitim görecek. Diğer yandan aynı branşlardan turnuvalara katılan, yarışmacı 500 sporcuyla birlikte Atakum Belediyespor bin 200 sporcuya ulaşmış oldu.



"Çocuklarımızı takip ediyoruz"

Atakum spor ile kültür ve sanat kenti olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum özel bir kent, adını Atasından alıyor. Samsun’un en özel kenti. Samsun zaten Kuvayi Milliye ve ilk adım kenti. Cumhuriyetin başkenti. Bu özellikler bizi, bizim çocuklarımızı farklı kılıyor. Bu farklılık size, hocalarımıza, öğretmenlerimize daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Biz çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz, hem de özel hayatında derslerinde başarılı olmasını istiyoruz. Aile ilişkilerinde başarılı olmasını istiyoruz. İzliyoruz, takip ediyoruz. Hem siz sporla ilgili öğretmenlerimiz hem de diğer meslek mensuplarıyla, psikologlarla, eğitimcilerle çocuklarımızı sadece spor saatlerini değil tüm yaşamı boyunca ve bundan sonraki süreçte de takip ediyoruz. Onların başarılı olmasını istiyoruz. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’. Ben ona bir de ‘çalışkan’ sözcüğünü eklemek istiyorum” diye konuştu.



"Atakum'un farkını duyuralım"

Atakum’da gerçekleşecek etkinlikler hakkında bilgi veren Başkan Deveci, “Atakum sahilinde kadınlar için pilates dersleri var. Aynı zamanda sokak basketbolu bu akşam itibarıyla Atakum sahilinde başlıyor. Bu yaz boyunca Atakum sokaklarında yazlık sinema şenlikleri yapacağız. Yerel tiyatro gruplarımız her akşam bir sokakta tiyatro gösterileri, şenlikleri yapacak. Bu gençlerin arasından resimle, şiirle başka sanat dallarıyla uğraşan, müzik aleti çalabilen hepsinin tüm maharetlerini Atakumlularla buluşturacağız. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Atakum’da da yurttaşlarımız son bir yıldır evde kapalı kaldı, çocuklar enerjilerini dökemediler. Bu yazın hem sporda hem başka alanlarda maharetlerimizi gösterelim siz Atakumlular da çocuklarımıza destek olun, Atakum’un farkını tüm Türkiye’ye ilan edelim, duyuralım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.