Direkteki lambayı değiştirmek isterken düşüp öldü

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Samsun'da direkteki lambayı değiştirmek isterken düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Bahşioymağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıktığı direkteki lambayı değiştirmek isteyen Zühtü Sezgin (57) düşerek ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Zühtü Sezgin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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