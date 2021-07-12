Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenme uyarısı

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, "Kurban Bayramı'nda tatlı tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarında artmasına sebep, şişmanlık, yüksek tansiyon, kalpdamar, mide ve diyabet hastalığı olanların beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Büyük Anadolu Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz Akay'dan sağlıklı ve dengeli beslenme uyarıları geldi. Bayramda, sağlıklı beslenmenin temel ve dengeli prensiplerine her zaman özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, "Kurban Bayramı'nda beslenmede genel olarak yapılan yanlışların başında kesilen etlerin yağlı olarak tüketilmesidir. Etlerin görünmeyen yağ oranı yüksektir. Kavurma yaparken zeytinyağını ayırmayız bir de üzerine yağ koyarız bunun yerine etin yağlarını ayırıp kendi suyunda kısık ateşte pişmesini öneririz. Zaten içinde görünmez yağlar buz şeklinde ortaya çıkar. İkincisi ise eti pişirmeden hemen baharat koymayalım, piştikten sonra koyalım. Çünkü baharatların yanması ile beraber kanserojen maddeler açığa çıkarıyor. Mangal yaparken de önerimiz bu şekildedir yani nasıl yapıyor olacağız etimizi pişireceğiz baharatını daha sonra koyacağız" diye konuştu.



Eti hemen tüketmeyin

Eti hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Diyetisyen Akay, "Kurbanda yapılan en sık yapılan hatalardan biride etimiz kesildi, 'Allah kabul etsin' hayvanımızı kestik peşinden yemeğe başladık. Bu da yanlış bir durumdur. Etin yumuşaması ve o kanı akıtması gerekir o yüzden hemen etin tüketimi değil en az 24 saat bekledikten sonra tüketilmesini öneririz. Etimizin daha lezzetli ve daha yumuşak olması için bunu yapmalıyız. Bu bekleme de etimizin yumuşak olmasına neden olur hem de daha lezzetli olur. Bu arada bayramda tatlı tüketimi de sık oluyor. Hem tatlı yedim hem eti yedim baklavayı yedim hem böreği yedim hepsini bir arada tüketiyor olmayalım" şeklinde konuştu.

Gazlı ve şekerli içeceklerin yerine şekersiz içecekler öneren Akay, "Bir öğünde tüketirsek diğer öğünde tatlımızı tüketelim, havalarda sıcak bu evrelerde ara öğünlere getirilecek şekilde daha hafif tatlılarda ya da meyvelerden destek alalım. Gazlı içecekler kola, gazoz, meyve suları bunlara daha fazla yöneliyor ama bu tarz şekerli içecekler yerine su, ayran, süt, komposto şekersiz evde yaptığımız şekersiz limonatalar doğal meyve suları bunları daha çok öneriyoruz. Bu anlamda şişmanlık, yüksek tansiyon, kalpdamar, mide ve diyabet hastalığı olanların bayramda beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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