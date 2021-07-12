Okçular hedefi 12'den vurmak için yarıştı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışlarının bölge yarışması Samsun'da gerçekleştirildi.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleşen çık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışlarının bölge yarışmasında Samsun'dan sporcuların yanı sıra Tokat, Ordu, Sivas, Çorum, Trabzon, Yozgat, Artvin, Sinop, Giresun, Amasya ve Rize'de sporcular ter döktü. Gelenek kıyafetlerini giyen yarışmacılar en iyi olmak için yarıştı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından gerçekleştirilen bölge yarışmasına, 12 ilden 18 kulüp, tüm kategorilerden ise 173 sporcu katılım sağladı. Tüm bölgelerde ki sonuçların ardından Türkiye finali için sporcular yarışacak. Yarışmanın ardından sporculara hitap eden Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Spor Kenti Samsun’a hepiniz hoş geldiniz. Bu spor öncelikle kültürel bir mirastır. Sadece bir spor değil, bizim geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşatmak, köklü kültürümüzle ilgili gençleri daha bilinçli hale getirmek için bir araçtır. Bu anlamda, Samsun’da sizleri ağırlamaktan mutluluk duydum. Tüm sporcu, idareci, antrenör, hakem ve federasyon yetkililerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Genel Sekreteri Gökhan Güzel tarafından, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekinerek son buldu.

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