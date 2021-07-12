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Samsun ormanlarında çıkan 22 yangında 21,28 ha örtü zarar gördü

İHA

Samsun il sınırları içerisinde 2021 yılında toplam 22 adet orman yangını meydana gelirken, bu yangınlarda 21,28 hektar alan (ha) örtü zarar gördü.

Samsun ormanlarında çıkan 22 yangında 21,28 ha örtü zarar gördü

Samsun il sınırları içerisinde 2021 yılında toplam 22 adet orman yangını meydana gelirken, bu yangınlarda 21,28 hektar alan (ha) örtü zarar gördü.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün Samsun sınırları içerisinde 575,246 ha (yüzde 60) ağaçlık, 389,478 ha (yüzde 40) ormanlık alanı bulunuyor. Samsun’daki orman varlığı 2002 yılında 369,517 hektar alan seviyesindeyken yüzde 5,4 artarak 2021 yılında 389,478 hektar alana çıktı.

22 orman yangınında 21,28 ha örtü zarar gördü
Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Samsun ormanlarının yüzde 37’si 2. derece (Vezirköprü), yüzde 63 3. derece (Bafra yüzde 27, Samsun yüzde 36) yangına hassas. Bu kapsamda 2021 yılında Bafra’da 7 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 9,73 ha örtü yandı. Yangınlara ilk müdahale ortalama süresi 8,8 dakika oldu. Bu yıl Kavak’ta orman yangını çıkmazken, Samsun’da il merkezinde 13 orman yangını çıktı. 11,24 ha örtü bu yangınlarda zarar görürken, yangınlara ilk müdahale süresi ortalama 9,2 dakika oldu. Vezirköprü’de çıkan 2 orman yangınında 0,31 ha örtü zarar gördü. Yangına ilk müdahale süresi ortalama 10 dakika oldu. Bu yıl il sınırları içerisinde çıkan toplam 22 orman yangınında 21,28 ha örtü zarar görürken, yangınlara ilk müdahale süresi ise ortalama 7 dakika oldu.

1 milyon 989 bin fidan üretildi
2021 yılında Samsun’da bulunan Samsun, Bafra ve Vezirköprü fidanlıklarında 1 milyon 989 bin fidan üretildi. Bu üretim için 1 milyon 436 bin 174 harcandı. 353 bin 789 TL harcama bedeli ile de 1 milyon 150 bin fidanın bakımı gerçekleşti. Toplamda 2021 yılında 3 milyon 481 bin fidanın üretimi ve bakımı yapıldı. Toplam maliyet ise 1 milyon 789 bin 963 TL oldu.
Orman Köylülerin Kalkındırılması ve Destekleme Projesi, ORKÖY faaliyetleri kapsamında 665 bin 128 TL değerinde 39 üniteye süt sığırcılığı, 361 bin 200 TL değerinde 75 adet üniteye arıcılık olmak üzere toplam 5 kalemde üreticilere 2 milyon 196 bin 328 TL destek verildi. Ayrıca 2021 yılında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, ürün geliştirme, kültür mantarcılığı ve arıcılık olmak üzere 104 aileye toplamda 4 milyon 989 bin 688 TL’lik kredi desteği verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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