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Başkan Sandıkçı: “Birlikteliğimizi korursak getiremeyeceğimiz yatırım yok"

İHA

Başkan Sandıkçı: “Birlikteliğimizi korursak getiremeyeceğimiz yatırım yok"

Düvecik Mahallesi sakinleriyle buluşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Birlikteliğimizi koruduğumuz sürece bizim alamayacağımız, yaptıramayacağımız, getiremeyeceğimiz hiçbir yatırım yoktur” dedi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla Canik Belediyesi tarafından düzenlenen “Başkan Mahallemde” programında Düvecik Mahallesi vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Düvecik Mahallesi sakinlerinin talep ve sorunlarını dinleyerek onlara çözüm sunduğu buluşma programında pek çok konuya değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede gerçekleştirilen yeni projeler hakkında vatandaşı bilgilendirdi.
Canik İlçesi Düvecik Mahallesi Yukarı Mevkii'nde düzenlenen buluşma programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Düvecik Mahallesi Muhtarı Mustafa Semizoğlu, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, parti mahalle başkanları, diğer mahalle muhtarları ve çok sayıda Düvecikli mahalle sakini katıldı.
Mahalle toplantılarının öneminden bahseden Başkan İbrahim Sandıkçı; proje ve hizmetlerin daha hızlı gerçekleşmesi adına vatandaştan muhtarına, meclis üyesinden başkanına kadar Canik ilçesinin tek ses olması gerektiğini vurguladı. Canik Belediye Meclisi’nin farklı siyasi parti temsilcilerinden oluşmasına rağmen ilçenin yeni yatırımlara kavuşması noktasında beraber hareket ettiğini ifade eden Başkan Sandıkçı, Belediye Meclisi’nde tek sesliliğin hâkim olduğuna vurgu yaptı.
“Bu iki yılda çok güzel projeler ortaya koyduk. Bundan sonra da çok güzel çalışmalara imza atacağız” diyen Başkan Sandıkçı, “Birlikteliğimizi koruduğumuz sürece bizim alamayacağımız, yaptıramayacağımız, getiremeyeceğimiz hiçbir yatırım yoktur” şeklinde konuştu.
Canik ilçesinde sürdürülen imar çalışması, Şehir Hastanesi inşası, Yeni Bulvar Yolu Projesi, Hükümet Konağı, Millet Bahçesi, Yeni Spor Salonu, Sosyal Yaşam Merkezi gibi pek çok proje hakkında vatandaşı bilgilendiren Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçenin kısa sürede büyük yatırımlara kavuşacağını belirtti.
İlçeye 5 yıl içerisinde çok büyük yatırımlar kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, kısa zaman içinde Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı gibi tüm kamu kurumlarının Canik’e kazandırılacağını dile getirdi.
Düvecik Mahallesi’nde inşası devam etmekte olan Şehir Hastanesi’nin 2023’e kadar tamamlanacağı müjdesini veren Başkan İbrahim Sandıkçı bu projeyle ilçenin çehresinin değişeceğini ifade etti. Bu ay içerisinde temel atma töreninin yapılacağı Şehir Hastanesi’nin Canik için büyük bir yatırım olduğunun altını çizen Başkan İbrahim Sandıkçı, “1,3 milyar liraya mal olacak 900 yataklı ve 12 bin kişiye yakın insanın çalışacağı bir proje olan Şehir Hastanesi Düvecik için çok önemli bir projedir” diye konuştu.
İlçedeki imar çalışmalarının sonuna gelindiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı parselleme işleminin tamamlanmasıyla tapu hisselerinin halka teslim edileceğini söyledi. Canik’te 2 bin 400 hektar alanda Samsun’daki en büyük imar çalışmasını tek seferde tamamladıklarını belirten Başkan Sandıkçı, “Gecemizi gündüzümüze katarak Samsun’da tek seferde yapılmış en büyük imar planını gerçekleştirdik. Bunu yaparken de hiç kimseyi ata toprağından ayırmadık, kimseyi yerinden etmedik” ifadelerini kullandı.
İmar çalışmalarında kimseye ayrıcalık gösterilmediğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçenin imar planıyla ilgili gelecek 50 yıllık sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu sözlerine ekledi.
Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen “Başkan Mahallemde" programının ilkinin gerçekleştiği buluşmada vatandaşın sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, mahalle toplantılarına düzenli olarak devam edileceğini kaydetti.

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