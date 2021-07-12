OMÜ-TTO’dan Patent Lisans Programı'nda yüzde yüz başarı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK); üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Yenilik Destek Programı kapsamında yürürlüğe koyduğu 1702 Patent Lisans 20211 çağrı sonuçları açıklandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (OMÜTTO), bu süreçte TÜBİTAK 1702 Patent Lisans 20211 çağrısına sunduğu 2 projesi de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

OMÜ, başvurusu kabul edilen üniversiteler arasında ilk 3’te Türkiye genelinde toplam 18 proje desteklenirken OMÜ, 2 proje başvurusunun da onaylanmasıyla yüzde yüz başarı sağladı. Aynı zamanda OMÜ bu başarısıyla adını 1702 çağrısında en fazla başvurusu kabul edilen üniversiteler arasında ilk 3’e yazdırdı.

Patent Lisans çağrısına; Mertech İleri Teknoloji Malzemeleri A.Ş. ve Oluşum Cerrahi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti. ile OMÜ ortaklığında 2 proje ile başvuru yapan OMÜTTO’nun projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenirken OMÜ akademisyenlerinin buluşlarının ticarileştirilmesi ve lisanslanması konusunda başarılı bir adım atılmış oldu.

OMÜTTO yetkilileri ise bundan sonraki süreçte akademisyenlerin buluşlarının ticarileştirilmesi ve lisanslanması için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve bir sonraki çağrı döneminde de aynı başarıyı yakalamak istediklerini dile getirdi.

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