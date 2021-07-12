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Rektör Ünal: “OMÜ'yü ulusal ve uluslararası arenada daha üst seviyelere taşıyacağız”

İHA

Rektör Ünal: “OMÜ'yü ulusal ve uluslararası arenada daha üst seviyelere taşıyacağız”

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) araştırma geliştrme (ARGE) alanında bulunduğu konumu daha yukarılara çıkarabilmek için ARGE Koordinasyon Birimi, mevcut çalışmalarına ek olarak indeks çalışmalarını başlattı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ'yü ulusal ve uluslararası arenada daha üst seviyelere taşıyacağına olan inancımız ve kararlılığımız tamdır” dedi.
Üniversitenin mevcut durumunu ortaya koymak, sağlıklı veri toplayabilmek, verileri analiz edip, ölçme ve değerlendirme yaparak, zayıf yönlerini belirleyip iyileştirmek amacıyla Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal yönetiminde oluşturulan OMÜ İndeks Komisyonları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı başkanlığında toplandı.
Üniversitelerin eğitimöğretim, ARGE ve toplumsal katkılarını temel alarak kalitelerini ortaya koymak için çok farklı sayıda ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları bulunuyor. Üniversitelerin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak için bu ölçme değerlendirme kuruluşlarından yüksek puanlar almak son yıllarda önem kazandı. Bu kapsamda yapılan toplantıda; OMÜ'nün ulusal ve uluslararası rekabetçi yönünü artırmak amacıyla bu indeks kuruluşları masaya yatırıldı ve kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar tartışıldı.
Bu süreçte üniversitenin mevcut durumunu ortaya koymak, sağlıklı veri toplayabilmek, verileri analiz edip, ölçme ve değerlendirme yaparak, zayıf yönlerini belirleyip iyileştirmek adına indeks komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonların başkanlıklarına Yeşil Üniversite (Green Metric) Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, THE (Times Higher Education) Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci ile Girişimci Yenilikçi Üniversite İndeksi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İzleme ve Değerlendirme Komisyon Başkanı Doç. Dr. Kemal Yıldızlı atandı.
Bu atamaların ardından OMÜ İndeks Komisyonu, performans indeksi değerlendirmesi yapmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı başkanlığında toplandı. Toplantının başlangıcında OMÜ'nün ARGE hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmek için indeksler kapsamında yapılması gerekenler konusunda Rektör Yardımcısı Yazıcı bilgi verdi. Daha sonra komisyon başkanları çalışmalarına mevcut durum analizi yaparak başladı ve her bir komisyon başkanı Üniversitenin indeksler kapsamında bulunduğu yeri ortaya koymak adına sunumlar gerçekleştirdi.
Toplantıda; her bir komisyonun, hazırladıkları sunumlarını rapor hâline getirmeleri, alan bazlı zayıf yönleri iyileştirmek adına eylem planları oluşturulması, oluşturulacak eylem planlarının takibi için İndeks Komisyonu başkanlarının, KALEM yazılımı üzerinden süreç sorumlusu olarak süreci takip etmeleri ve her yıl elde edilecek verilerin analiz edilerek Üniversitenin zayıf olduğu alanlarda üst yönetime tavsiyelerde bulunması kararlaştırıldı. Ayrıca daha önce oluşturulan Eğitim Revizyon Kılavuzu benzeri bir ARGE revizyon kılavuzu oluşturulması için indeks grubunun çalışmalara başlaması da karara bağlandı.
Konuyla ilgili yürütülen çalışmaları yakından takip eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, bu sürece dair “Kalite ve performans indeksi çalışmalarında ortaya konan hedeflere ve amaçlara ulaşılabilirliğin ölçülmesi, geliştirilmesi ya da revizyon gerektiren unsurların belirlenmesinin ve bu konuda yürütülecek çalışmaların; OMÜ'yü ulusal ve uluslararası arenada daha üst seviyelere taşıyacağına olan inancımız ve kararlılığımız tamdır” ifadelerini kullandı.

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