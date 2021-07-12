İlkadım'dan 'kurban' kampanyası: Hedef 4 bin aile Başkan Demirtaş: “Kurban paylarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım”

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban keseceklere çağrıda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şu anda bizde 4 bin civarında ihtiyaç sahibi aile var. Biz de bu bayramda özellikle ihtiyaç sahibi ailelere kurban etinin dağıtılması noktasında bir katkı verelim istedik. Böylece bir kampanya başlattık" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Güzeldere mevkisinde bulunan kurbanlık hayvan pazarını ziyaret etti. Kurbanlık satan ve alan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demirtaş, pazar satış yerinde vatandaşların beklentilerini daha iyi karşılamak adına vatandaşlar ve esnaflarla istişarede bulundu. Pazar ziyareti sonrasında başlattıkları kampanya hakkında bilgi veren Başkan Demirtaş, "Bu yıl pandeminin etkisiyle millet dışarı çıkamadı. Çok sıkıntılı bir süreç yaşandı. Biz de bu bayramda özellikle ihtiyaç sahibi ailelere kurban etinin dağıtılması noktasında bir katkı verelim istedik. Böylece bir kampanya başlattık. Kurbanını kesip ihtiyaç sahibi bulamayan insanlarda olabiliyor. Buradan halkımıza seslenerek, kurbanına ihtiyaç sahibi bulamıyorsa bize telefon etmek suretiyle o kurban payını ondan alabiliriz. Çok fazla olursa hazırlığımız var. Depolama yapacağız. Hava çok sıcak, hemen bozulabilir. Tabii tam da verebilir, parça parça da verebilir. Kendi ailesinin durumuna göre fakire vermeyi düşündüğü kısmı bir kısmını da verebilir, hepsini de verebilir. Kesilen hayvanlarını o gün toplayacağız, soğuk hava depomuz var. Oralara koyacağız. Ertesi gün ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Kimlere verildiyse not alınacak. Vatandaş bağışladığı kurbanı nereye gittiğinde de haberdar olacak. Eğer bu iş ilgi görürse daha profesyonel yaklaşımları da düşünüyoruz. Bu ne demek? Kurbanı bütün bağışlayabilir. Kurban parası bağışlayabilir. Şu anda İlkadım’da 4 bin civarında ihtiyaç sahibi aile var. Belediyemize kayıtlı. Bu demek değildir ki buradaki sayı bununla sınırlı. Daha fazla da olabiliyor. Biz ihtiyaç sahibi aileyi şöyle algılıyoruz: Herhangi bir iş yerinde sigortalı çalışmayan aileler olarak algılıyoruz. Oysa adam asgari ücretle çalışıyor. Üç tane çocuk okuyor. Kira veriyor. Bu insanın da ihtiyaç sahibi olduğu bir gerçek" dedi.

Demirtaş, ihtiyaç sahibi 4 bin aileye kurban eti ulaştırmak için vatandaşlara çağrısını yineledi. Kampanya ile ihtiyaç sahibi 4 aileye kurban eti ulaştırılması hedefleniyor.

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