Tarıma 1,6 milyon TL destek 2020 yılı hububat, baklagil ve dane mısır desteği 3. dönem ödemeleri

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 1 milyon 632 bin TL tutarındaki desteğin, üreticilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.

İbrahim Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında ilimizde Alaçam, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Lâdik, Mayıs, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerimizde buğday, arpa, çeltik ve dane mısır yetiştirerek satış sonrası faturalarını ilçe müdürlüklerimize teslim eden 918 üreticimizin 21 milyon 51 bin 295 kg. ürünü için 1 milyon 632 bin 73 TL destek ödemesi yapılmıştır. Ödemelerin çiftçilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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