Kurbanlık alacaklara uyarılar Müdür Sağlam: "Küpeli ve sağlıklı hayvanlar alınmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurbanlık alacaklara uyarılar Müdür Sağlam: "Küpeli ve sağlıklı hayvanlar alınmalı"

İHA

Kurbanlık alacaklara uyarılar Müdür Sağlam: "Küpeli ve sağlıklı hayvanlar alınmalı"

Kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bakanlığımız tarafından tanımlanmış, küpeli ve sağlıklı hayvanlar alınmalıdır. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli, kurban edilecek hayvan; çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalıdır" dedi.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İlkadım ve Canik ilçelerindeki kurbanlık hayvan satış yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle, hayvan sevkleri ile kurban kesimi konusunda birtakım önlemler alınmasının gerekli görüldüğünü ifade eden Müdür Sağlam, "Bakanlığımızca yapılan çalışmalar kapsamında alınacak önlemler belirlenmiş olup, tüm vatandaşlarımızın bu konuda özen göstererek aşağıda belirtilen konularda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bu dönemde hayvan hastalıklarının yayılma riski de artmakta, artan risk nedeniyle gerek insan gerek hayvan sağlığı tehlikeye girmektedir. Bu olumsuzlukların önlenmesi amacı ile bir takım tedbirlerin alınarak yetiştiricilerin, hayvan satıcı ve alıcılarının bazı hususların gereğini yerine getirmeleri elzemdir. Öncelikle kurbanlık hayvan alırken bakanlığımız tarafından tanımlanmış, küpeli ve sağlıklı hayvanlar alınmalıdır. Kurbanlık hayvanlarda bulunması gereken belgeler ise şunlardır: Büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpeleri ve pasaportlarının, iller arası sevklerde ise bunlara ilave olarak veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur. Küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpeleri ve nakil belgesinin, iller arası sevklerinde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur" diye konuştu.
Alınacak kurbanlıklarda dikkat edilmesi gerek özellikleri sıralayan Sağlam, "Kurbanlık olarak hayvanlarını başka illere sevk eden hayvan sahiplerinin, il ilçe müdürlüklerimizden veteriner sağlık raporu almaları zorunludur. Sığır, manda gibi büyükbaş hayvan satın alacakların; alacakları hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığı ile başka ilden sevk edilen hayvanların 'veteriner sağlık raporu' olup olmadığını kontrol etmeleri gereklidir. Yine koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacaklarınsa alacakları hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığı ile aynı şekilde başka ilden sevk edilen hayvanların 'veteriner sağlık raporu' olup olmadığını kontrol etmeleri ve bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekmektedir. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli, kurban edilecek hayvan; çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalıdır. Kurbanlık hayvanların kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı; yüksek ateş, salya ve göz akıntısı olmamalı, pis kokulu ishali ve burun akıntısı bulunmamalı, öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı, şişlik ve ödemi olmamalı, cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalıdır. Kurbanlık olacak sığır ve mandalar iki yaşını (24 ayını), keçi ve koyun 1 yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri bakanlığımızca geliştirilen TURKVET ve HaySag isimli mobil uygulamadan da küpe numaraları sorgulanabilmektedir" şeklinde konuştu.

Diş kontrolü
Yapılan diş kontrolü ile yaş tespitinin yapılabildiğini söyleyen Müdür Sağlam, "Sığır veya mandanın alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış iki kalıcı kesici dişin bulunması o hayvanın 2 yaşını doldurduğunun göstergesidir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak, 6 aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar görünmesi kurban edilebilmesi için yeterli sayılmaktadır. Kurbanlık olacak hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikleri temiz olmalıdır. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle bulaşık olmamalıdır. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların taşınmasında kullanılacak olan araçların mevzuat hükümlerinde belirtilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir. Nakil araçlarının zeminlerine yeteri kadar altlık serilmeli, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve havalandırması uygun olmalıdır. Kurbanlık hayvanlar, Bakanlığımızdan Şartlı Onay/ Onay Belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kesilmelidir. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz. Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğer ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir. Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan etler Veteriner Hekime muayene ettirilmelidir. Kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları en yakın il/ ilçe tarım ve orman müdürlüğüne teslim edilmelidir. Kurban alım ve satımı yapacak vatandaşlarımızın bakanlığımızca belirlenen kurallara uyması insan ve çevre sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir. Kurban Bayramı boyunca ve öncesinde müdürlüklerimizce personellerimiz görevlendirilerek sahada bulunacaktırlar. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın sorunsuz ve güzel bir bayram geçirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.
Ziyarette İl Müdürü Sağlam'a Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Çalışıcı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube personeli ile ilçe müdürlüklerinden görevli veteriner hekim personel eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkacak
YEREL HABERLER Hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkacak
Mantar toplarken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Mantar toplarken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam ağır ...
Binlerce genç Samsun’u tanıyor
YEREL HABERLER Binlerce genç Samsun’u tanıyor
Tarıma 1,6 milyon TL destek 2020 yılı hububat, baklagil ve dane mısır desteği 3. dönem ödemeleri
YEREL HABERLER Tarıma 1,6 milyon TL destek 2020 yılı hububat, ...
İlkadım'dan 'kurban' kampanyası: Hedef 4 bin aile Başkan Demirtaş: “Kurban paylarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım”
YEREL HABERLER İlkadım'dan 'kurban' kampanyası: Hedef 4 bin ...
Samsun’un ‘Ulaşım Ana Planı’ tamamlandı Planda yeraltı tüneli, otoparklar, bisiklet yolları, yaya yolları, terminaller, toplu taşıma araçları ve aktarma merkezleri tek tek belirtiliyor
YEREL HABERLER Samsun’un ‘Ulaşım Ana Planı’ tamamlandı Planda ...
Başkan Özdemir: "15 Temmuz hain darbe girişimi asla unutulmadı ve unutulmayacak"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "15 Temmuz hain darbe girişimi asla ...
Rektör Ünal: “OMÜ'yü ulusal ve uluslararası arenada daha üst seviyelere taşıyacağız”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ'yü ulusal ve uluslararası arenada ...
Elektrikli otobüsler Türkiye’de ilk kez Samsun’da: Bakan Varank hizmete sunacak Samsun’da elektrikli otobüs devri
YEREL HABERLER Elektrikli otobüsler Türkiye’de ilk kez Samsun’da: ...
OMÜ-TTO’dan Patent Lisans Programı'nda yüzde yüz başarı
YEREL HABERLER OMÜ-TTO’dan Patent Lisans Programı'nda yüzde yüz ...
Başkan Sandıkçı: “Birlikteliğimizi korursak getiremeyeceğimiz yatırım yok"
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Birlikteliğimizi korursak ...
OMÜ, Afganistan Selam Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER OMÜ, Afganistan Selam Üniversitesi ile iş birliği ...
Lise öğrencileri üniversite hayatını bu proje ile öğreniyor
YEREL HABERLER Lise öğrencileri üniversite hayatını bu proje ile ...
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ...
Samsun’da 112 okula deprem güçlendirmesi gerekiyor
YEREL HABERLER Samsun’da 112 okula deprem güçlendirmesi gerekiyor
Samsun Şehir Hastanesi’nin yüzde 6’sı tamamlandı
YEREL HABERLER Samsun Şehir Hastanesi’nin yüzde 6’sı tamamlandı
Atakum’da açık havada yaz etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Atakum’da açık havada yaz etkinlikleri başladı
108 bin işlemden 65 milyon TL harç geliri
YEREL HABERLER 108 bin işlemden 65 milyon TL harç geliri
Samsun ormanlarında çıkan 22 yangında 21,28 ha örtü zarar gördü
YEREL HABERLER Samsun ormanlarında çıkan 22 yangında 21,28 ha örtü ...
Ölçü aletleri denetimleri: Uygunsuz bulunanlara 161 bin TL ceza
YEREL HABERLER Ölçü aletleri denetimleri: Uygunsuz bulunanlara 161 ...
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi ...
Okçular hedefi 12'den vurmak için yarıştı
YEREL HABERLER Okçular hedefi 12'den vurmak için yarıştı
Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenme uyarısı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenme ...
Direkteki lambayı değiştirmek isterken düşüp öldü
YEREL HABERLER Direkteki lambayı değiştirmek isterken düşüp öldü