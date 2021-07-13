Samsun'da DEAŞ'tan 1 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda bu sabah il merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın kaldığı evde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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