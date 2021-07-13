Sandıkçı: “Hijyenik bir ortam hazırladık”

Canik Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Halkımıza hijyenik koşullarda, veteriner hekimi kontrolünde kurban ibadetini gönül rahatlığıyla yapabileceği bir ortam hazırladık" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla halkın ilgi gösterdiği Hayvan Pazarı’na ziyarette bulunan Canik Başkanı İbrahim Sandıkçı, hayvan tüccarlarına hijyen paketi hediye etti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı; Samsun İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam’ın ve Canik İlçe Tarım Müdürü Mehmet Gül'ün de yer aldığı ziyaret ekibiyle birlikte Dereler Mahallesi’nde bulunan Canik Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı öncesi son kontrolleri gerçekleştirdi.

Canik Belediyesi olarak hayvan tüccarlarına ve kurban almak isteyen vatandaşlara pek çok konuda kolaylık sağlandığına dikkat çeken Başkan İbrahim Sandıkçı, "Halkımıza hijyenik koşullarda, veteriner hekimi kontrolünde kurban ibadetini gönül rahatlığıyla yapabileceği bir ortam hazırladık” ifadesini kullandı.

Vatandaşın sağlıklı bir şekilde kurbanını alıp kestirilebilmesi için bütün ayrıntıları düşündüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, hayvan alım satımı yapılırken pandemi kurallarının unutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

“Bayram tatili olmasına rağmen Canik Hayvan Pazarı’nda görevli tüm birimlerimizle vatandaşımızın hizmetindeyiz” diye konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarımıza zabıta noktalarından veteriner hekimi hizmetine, dezenfekte noktalarından ilaçlama ekibine, gübre transfer araçlarından su tankerlerine kadar bütün imkanları sağlıyoruz” beyanında bulundu.

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