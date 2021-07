Okumanın yaşı yok: 40 yıllık hayalleri gerçek oldu 60 yaşında lise diploması aldılar, cübbe giyip kep fırlattılar

Samsun'da Mesleki ve Eğitim Merkezinde lise eğitimini tamamlayan, aralarında 60’lı yaşlarda oda başkanlarının da bulunduğu 166 usta öğrenci diploma heyecanı yaşadı.

Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar geçen sene çıkmıştı. Bu yıl ise Samsun Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde 166 usta öğrenci lise diploması aldı. Lise diploması alanlar arasında oda başkanı, ev hanımı ve esnaf bulunuyor.



40 yıllık hayalleri gerçekleşti

Görkemli bir şekilde düzenlenen etkinlik ilk olarak saygı duruşu yapılması, akabinde İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, "Usta öğrencilerimizin 40 yıllık hayallerini gerçekleştirdiğimiz çok mutlu bir gün. Bu Milli Eğitim Genel Müdürlüğü camiasında özellikle mesleki eğitim dairesinin en önemli günüdür. Tüm Türkiye'de 10 gündür çok güzel bir şekilde kutlanıyor. Bizim kurumlarımızdan mezun olan kalfalarımızın, ustalarımızın, yıllardır beklediği en önemli aşamaydı burası. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar sizlere katkı vermişizdir, iyi anılar bırakmışızdır" dedi.



Tarihi bir an

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise "Bugün gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Klişe bir laf vardır. Her kriz kendi içerisinde bir fırsatlar barındırır. Eğer siz krizin sizin sunacağı fırsatları ortaya çıkarabilirseniz, o kriz, kriz olmaktan çıkar, sizin kazanımınıza dönüşür. Özellikle Covid19 pandemi mesleki eğitimde öteden beri 2023 Vizyonu belgemizde ifadesini bulmanın ötesine geçerek mesleki eğitime bakış açısını tüm toplumda revize edilmesine yenilenmesine ve yeni bir bakış açısında kazanmasına sebep oldu. Ülkemizde hatta dünyada daha doğrusu dezenfektan, maske yeni telaffuz edilirken bizim meslek liselerimiz harıl harıl dezenfektan üretimine ve maske üretimine geçtiler. İlkadım'daki iki meslek lisemiz milyonlarca maske üreterek hem kamu kurumlarının ihtiyacı olan hastanelerimizin ihtiyacı olan hem de toplumumuzun belli kesimlerimizin belli ihtiyacı olan maskeleri ürettiler. Atakum'da yer alan bir meslek lisemiz ise 42 çeşit temizlik maddesi üretimine, dezenfektan üretimini de katarak toplumun ve okullarımızın ihtiyaç duyduğu dezenfektan üretimini gerçekleştirdiler. Hangi çağı yaşarsak yaşayalım, gelişmeler hangi yönde olursa olsun makineleşme dediğiniz şey, robotlaşma dediğiniz şey, dijitalleşme dediğiniz şey hangi safhada olursa olsun bu dünyada her zaman ana rolü insan üstlenecektir. Mesleki eğitimler alaylı olmakla, mektepli olmayı birleştirmiş oldu" dedi.



Oda başkanı 60 yaşında diploma aldı

60 yaşında lise diploması alan Berberler Odası Başkanı Zabıt Pilan, "30 yıldır oda başkanlığı yapıyorum. Bugünkü heyecanımı şimdiye kadar hiç yaşamadım. 60 yaşından sonra lise belgesi aldım. Özellikle mesleki eğitim merkezi müdürüne ve yardımcılarına teşekkür ediyorum. 60 yaşından sonra Nisan 1 şakası oldu. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanıma göndereceğim. Çok büyük ayrı bir heyecan. Derslere sürekli telefondan katıldım ve özellikle hocalarım bize çok yardımcı oldular. Birçok arkadaşlarıma da anlatıyorum. Tabii, bu da büyük bir sürpriz oldu. Biz eskiden alaylıydık. Şimdi mektepli, alaylı olduk. Daha iyi oldu" şeklinde konuştu.

Lise diploması aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Nurgül Elzem, "45 yaşından sonra lise diplomamı aldım. Ustalık, kalfalık belgelerimi aldım. Çok mutluyum. Geçen sene bana deseler; bu sene lise diploması alacaksın, üniversitesi sınavına gireceksin inanmazdım. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezuniyete özel pasta kesildi. Öğrenciler keplerini havaya fırlatarak liseden mezun olmanın sevincini yaşadı.

