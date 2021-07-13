Atakum Belediyesi’nden e-kurban ve e-kesim yerleri

Atakum Belediyesi, kurban bayramı hazırlıkları kapsamında alıcı ve satıcıyı bir araya getiren dijital ekurban pazarı ile vatandaşların kurban kesimi yapabilecekleri noktaların yer aldığı dijital haritayı kullanıma açtı.

Atakum Belediyesi, yerli çiftçiye destek olmak amacıyla önceki yıl Samsun’da ilk defa hayata geçirdiği ekurban pazarını ve Atakum genelindeki kurban kesim noktalarını tek tek dijital ortamda gösteren haritasını yeniden kullanıma açtı.



Anında erişim

Atakum Belediyesi Kurban Bayramı öncesi yurttaşların ibadetlerini yerine getirirken herhangi aksaklıkla karşılaşmaması için çalışmalarına hız verdi. Belediye, kurban satış ve kesim yeri ile kentin 10 farklı noktasında bulunan kurban kesim yerlerinin internet ortamında tek tek gösterildiği dijital harita uygulamasını yeniden hizmete sundu. Atakumluların kendilerine en yakın kurban kesim noktalarını anında tespit edebilme imkanı veren dijital haritaya https://bit.ly/atakumkurbankesimyerleri adresinden ulaşılabiliyor. İnternet ortamında Google Haritası üzerinden ‘’Atakum Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yerleri’ ismiyle yer alan harita Atakumlulara kurban satış ve kesim yerlerine ulaşma konusunda büyük kolaylık sağlıyor.



Alıcıyla satıcı buluşuyor

Önceki yıl Samsun’da ilk defa hayata geçirilen ve yerli kurbanlıkların Atakum Belediyesi aracılığıyla satışa çıktığı ekurban pazarı da yeniden kullanıma açıldı. www.ekurban.atakum.bel.tr adresinden ulaşılan ekurban pazarında kullanıcılar kurulan sistemle kurbanlıkların yaşını, cinsini, kilosunu, sayısını belirtmesinin ardından; yine aynı şekilde kurbanlık arayan ve aradığı kurbanın özelliklerini sisteme bildiren yurttaşları buluşturuyor.



Canlı hayvan pazarında sıkı denetim

Diğer yandan, kurbanlıkların satışa çıktığı Atakum Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda da çalışmalar devam ediyor. Pazarda yer alan kurbanlıklar Atakum Belediyesi veteriner hekimleri tarafından tek tek muayane edilip sağlık durumları denetleniyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleşen denetimlerde hayvan pasaportları da kontrol ediliyor.

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