Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ölümden döndü

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Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastanede tedavi altına alındı.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzerken kaybolan 28 yaşındaki Ali İnak vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışması sonucu bulunarak sudan çıkarıldı. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ali İnak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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