Başkan Kılıç: "Engellilerin sorunları bizim sorunlarımızdır" Bafraı'da 15 engelliye tekerlekli sandalye

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 15 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtarak, "Engelli kardeşlerimizin sorunları, bizim sorunlarımızdır" dedi.

Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şube Başkanlığı’na yeniden seçilen Recep Köksal ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Hamit Kılıç, Dernek Başkanı Köksal ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Engelli vatandaşlarımız bizim için her zaman kıymetlidir ve onların sorunları bizim sorunlarımızdır. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza desteğimiz artarak devam edecek. Biz sadece bu konuda değil, her konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmanın gayreti içindeyiz” diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ardından 15 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtım programında ailelerle bir araya geldi. Başkan Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Engellilerin hayat şartlarını iyileştirmek, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olarak, üretime katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz ile her engeli ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Bugün 15 kardeşimizin ve ailelerinin mutluluğuna ortak olduk. Bu samimiyet ve gayretle çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelli vatandaşlar ise duydukları memnuniyet ve mutluluğu ifade ederek Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a teşekkür ettiler.

