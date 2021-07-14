Karadeniz’de 5 ilde vaka sayıları arttı, 13 ilde düştü Trabzon, Giresun, Ordu, Amasya ve Sinop’ta vaka sayıları arttı

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilden Trabzon, Giresun, Ordu, Amasya ve Sinop’ta vaka sayıları arttı diğer 13 ilde ise vaka sayıları düştü.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) rakamlarını açıkladı. Son açıklanan rakamlara göre Karadeniz’de Trabzon, Giresun, Ordu, Amasya ve Sinop’ta vaka sayıları arttı. 39 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısı raporlarına göre Karadeniz Bölgesi’ndeki 13 ilde ise vaka sayıları düştü.

Geçen hafta Artvin’de 31,27 olan vaka sayısı bu hafta 30,68’e düştü. Rize’de 76,95 olan vaka sayısı 59,82’ye düştü. Trabzon’da 49,02 olan vaka sayısı 49,88’e yükseldi. Bayburt’ta 45,51 olan vaka sayısı 19,53’e düştü. Gümüşhane’de 23,99 olan vaka sayısı 16,23’e düştü. Giresun’da 22,06 olan vaka sayısı 23,40’a yükseldi. Ordu’da 39,66 olan vaka sayısı 50,17’ye yükseldi. Tokat’ta 57,54 olan vaka sayısı 56,03’e düştü. Amasya’da 23,36 olan vaka sayısı 27,42’ye yükseldi. Samsun’da 34.00 olan vaka sayısı 23,97’ye düştü. Sinop’ta 12,47 olan vaka sayısı 29,57’ye yükseldi. Çorum’da 38,98 olan vaka sayısı 37,73’e düştü.

Kastamonu’da 52,87 olan vaka sayısı 31,09’a düştü. Karabük’te 44,74 olan vaka sayısı 36,94’e düştü. Bartın’da 23,12 olan vaka sayısı 15,08’e düştü. Zonguldak’ta 35,01 olan vaka sayısı 25,03’e düştü. Düzce’de 38,92 olan vaka sayısı 33,36’ya düştü. Bolu’da 60,67 olan vaka sayısı da 50,51’e düştü.

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