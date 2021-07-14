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Yayaya çarpan sürücü kaçtı, yoldaki yaralıya çarpmamak için 3 araç da kaza yaptı

İHA

Yayaya çarpan sürücü kaçtı, yoldaki yaralıya çarpmamak için 3 araç da kaza yaptı

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan sürücü kayıplara karışırken, yolun ortasındaki yayaya çarpmamak için 3 araç da maddi hasarlı kaza yaptı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Hakan Çakalok'a (41) plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç çarpıp kaçtı.
Yol ortasında yatan yaralıyı fark eden Bayram Çeliker idaresindeki 55 AEG 828 plakalı otomobil de yaralıya çarpmamak için kaldırıma çarpması sonucu sağ lastiği patladı. Bu sırada Ahmet Konukseven'in kullandığı 34 NC 1980 plakalı otomobil, yaralıya çarpmamak için yavaşladı. Arkadan gelen Mehmet Özer yönetimindeki 55 SG 366 plakalı otomobil ile Orhan Uslu idaresindeki 55 AFV 928 plakalı hafif ticareti araç da 34 NC 1980 plakalı otomobile çarparak maddi hasar meydana geldi.
Kazada yaralanan yaya Hakan Çakalok 112 ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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