Samsun Sağlık Müdürü Oruç’tan gençlere çağrı: “Lütfen aşımızı yaptıralım” “Yaş grubu gençleştikçe aşıya ilgi noktasında bir düşüş olduğunu görüyoruz” “Lütfen aşımızı yaptıralım, yaptırmayanları ikna edelim. Bayramı ne kendimize ne de sevdiklerimize zehir etmeyelim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Sağlık Müdürü Oruç’tan gençlere çağrı: “Lütfen aşımızı yaptıralım” “Yaş grubu gençleştikçe aşıya ilgi noktasında bir düşüş olduğunu görüyoruz” “Lütfen aşımızı yaptıralım, yaptırmayanları ikna edelim. Bayramı ne kendimize ne de sevdiklerimize zehir etmeyelim”

İHA

Samsun Sağlık Müdürü Oruç’tan gençlere çağrı: “Lütfen aşımızı yaptıralım” “Yaş grubu gençleştikçe aşıya ilgi noktasında bir düşüş olduğunu görüyoruz” “Lütfen aşımızı yaptıralım, yaptırmayanları ikna edelim. Bayramı ne kendimize ne de sevdiklerimize zehir etmeyelim”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun'da özellikle gençlerin korona virüs(Kovid19) aşısına ilgisinin düşük olduğuna dikkat çekerek, "Aşının koruma gücünü ilimizin bütününe yaymak için gençlerimizin daha çok desteğine ihtiyacımız var. Lütfen aşımızı yaptıralım, yaptırmayanları ikna edelim. Bayramı ne kendimize ne de sevdiklerimize zehir etmeyelim” dedi.
Samsun’da yürütülen aşı çalışmalarının ildeki son durumu hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatıyla başlattığımız aşı çalışmalarında şehir merkezi, kırsal demeden, şehrimizin her noktasında, 1000 kişilik aşı ordumuzla, güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Bu özverili çalışma sayesinde vaka sayımız bu hafta da düşüş göstererek yüz binde 23,97’ye geriledi. Aşının gücü ve etkin aşılama çalışması sayesinde vaka sayılarımızı sevindirici noktalara çeksek de Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi, ülkemizde delta varyantının etkilerinin gün geçtikçe daha fazla hissedildiğini görüyoruz. Bulaşıcılık oranı iki kat daha yüksek olan bu varyantın etkisinden ilimizi korumanın tek yolu da aşımızı yaptırmamızdan geçiyor. Ancak aşı hakkını elde eden yaş grubu gençleştikçe ilimizde aşıya ilgi noktasında da bir düşüş olduğunu görüyoruz. Artırılan ekip sayılarına ve yaygın randevusuz aşı uygulamasına rağmen, son iki hafta içinde ortalama günlük aşı sayımız 20 binlerden 10 binler seviyesine geriledi. Rakamlar bize aşılama çalışmalarında gençlerimizin çok daha fazla desteğine ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Özellikle 1739 yaş arası gençlerimizin aşılarını ertelediğini görüyoruz. 40 yaş üstü nüfusumuzda en az bir doz aşısını olmuş kişi oranımız yüzde 80’e ulaşmışken, 1739 yaş grubu gençlerimizde bu oran yüzde 44’e geriliyor” diye konuştu.
Gençlere seslenen Oruç, şunları söyledi:
“Gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sevgili gençler, lütfen sıranız geldiğinde tereddüt etmeyin, ertelemeyin. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına alın. Aşının koruma gücünü ilimizin bütününe yaymak için size ihtiyacımız var. Yanınıza bir arkadaşınızı da alarak gelin ve aşınızı yaptırın. Aşı kardeşi olun. Aşının bize kattığı güçle ilimizi delta varyantından hep beraber koruyalım. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak aşı alanlarımızın birçoğunda randevusuz aşı uygulaması gerçekleştirdiğimiz gibi, sağlık tesislerimizde de başvuru yapan vatandaşlarımız randevusuz olsa da kimseyi geri çevirmeden aşılarını yapmaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın tarlalarına, bahçelerine kadar giderek aşılama çalışması yürütüyor. İlimizde aşı oranı bugün itibariyle yüzde 63,6 düzeyinde. Yüzde 65’e ulaşarak Sarı renge ulaşmamıza az kaldı. Ancak mavi rengin rakamı olan yüzde 75’e ulaşmak için önümüzde daha zorlu bir yol var. Bu zorlu yolu aşmak için özellikle bayram öncesi ve bayram süresince daha büyük bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Lütfen aşımızı yaptıralım, yaptırmayanları ikna edelim, bayramı ne kendimize ne sevdiklerimize zehir etmeyelim. Koronayı bu bayram ilimizden el birliğiyle uzak tutalım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da ekmek 2 TL oldu Yeni fiyat 17 Temmuz Cumartesi gününden itibaren uygulanacak
YEREL HABERLER Samsun'da ekmek 2 TL oldu Yeni fiyat 17 Temmuz ...
Yayaya çarpan sürücü kaçtı, yoldaki yaralıya çarpmamak için 3 araç da kaza yaptı
YEREL HABERLER Yayaya çarpan sürücü kaçtı, yoldaki yaralıya ...
Kalça eklem kireçlenmesi nedenleri ve tedavisi
YEREL HABERLER Kalça eklem kireçlenmesi nedenleri ve tedavisi
Takla atıp hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
YEREL HABERLER Takla atıp hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Sinoplu gençler Samsun’da
YEREL HABERLER Sinoplu gençler Samsun’da
Uzmanından uyarı: “Âdet düzensizliğini hafife almayın”
YEREL HABERLER Uzmanından uyarı: “Âdet düzensizliğini hafife ...
Ebeveynlere broşür, çocuklara kırmızı düdük Polisten sürücülere ‘yaz tatili’ ve ‘Kurban Bayramı’ uyarısı
YEREL HABERLER Ebeveynlere broşür, çocuklara kırmızı düdük Polisten ...
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını ...
15 Temmuz resim sergisi
YEREL HABERLER 15 Temmuz resim sergisi
Samsun aşılamada 'sarı' renge yaklaştı Karadeniz sahilinde turuncu kategoride 3 il kaldı
YEREL HABERLER Samsun aşılamada 'sarı' renge yaklaştı Karadeniz ...
Başkan Kılıç taraftara sözünü tuttu, formalar sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Başkan Kılıç taraftara sözünü tuttu, formalar ...
Samsun'da kıyıya vuran iskelete inceleme
YEREL HABERLER Samsun'da kıyıya vuran iskelete inceleme
Karadeniz’de 5 ilde vaka sayıları arttı, 13 ilde düştü Trabzon, Giresun, Ordu, Amasya ve Sinop’ta vaka sayıları arttı
YEREL HABERLER Karadeniz’de 5 ilde vaka sayıları arttı, 13 ilde ...
Çöpten vitrine camın serüveni Öztürk: "Camı ateşte dans ettiriyoruz, çöpten de vitrine taşıyoruz"
YEREL HABERLER Çöpten vitrine camın serüveni Öztürk: "Camı ateşte ...
Samsun'da vaka düşüşü sürüyor
YEREL HABERLER Samsun'da vaka düşüşü sürüyor
Samsun’da sahile iskelet vurdu
YEREL HABERLER Samsun’da sahile iskelet vurdu
Başkan Kılıç: "Engellilerin sorunları bizim sorunlarımızdır" Bafraı'da 15 engelliye tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Engellilerin sorunları bizim ...
Çiçeği burnundaki diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden 101 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER Çiçeği burnundaki diş hekimleri mezuniyet belgelerini ...
Samsun’da tarlada aşı
YEREL HABERLER Samsun’da tarlada aşı
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ölümden ...
Samsun'da asayiş uygulaması: 2 kişiden kesici alet çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da asayiş uygulaması: 2 kişiden kesici alet ...
Samsun'da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Bayburt Üniversitesi ile OMÜ ve SAMÜ arasında iş birliği
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi ile OMÜ ve SAMÜ arasında iş ...
İlkadım Belediyesi’nden 15 Temmuz Resim Sergisi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi’nden 15 Temmuz Resim Sergisi