15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Sanal Karma Sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü bir grup öğretim elemanının desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sanal Karma Sergi açıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde kalkışılan hain darbe girişiminin unutulmaması, toplumsal bir farkındalık düzeyi oluşturulabilmesi ve bunun mümkün olduğunca geniş bir tabana yayılabilmesi için bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde, resmi ve özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları hem de üniversiteler gibi akademik kurumlar tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü bir grup öğretim elemanının desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sanal Karma Sergi düzenlendi. Sergilenen sanat eserleri aracılığıyla toplumsal farkındalık düzeyine, milli birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapılıyor.

Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sanal ortamda açılan sergide, 8 öğretim elamanın 29 sanat eseri / tasarımı yer alıyor. Bu eserlerden biri deri üzerine minyatür rölyef, 15’ü afiş tasarımı, 13’i de tuval üzerine yağlıboya tablodan oluşuyor.

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