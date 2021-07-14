Rektör Ünal: “OMÜ olarak ekonomiye, refaha ve huzura katkı sağlama çabası içerisindeyiz” OMÜ’de Stratejik Ürünlere Katma Değer Sağlamak için Malzeme Bilimi devrede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ünal: “OMÜ olarak ekonomiye, refaha ve huzura katkı sağlama çabası içerisindeyiz” OMÜ’de Stratejik Ürünlere Katma Değer Sağlamak için Malzeme Bilimi devrede

İHA

Rektör Ünal: “OMÜ olarak ekonomiye, refaha ve huzura katkı sağlama çabası içerisindeyiz” OMÜ’de Stratejik Ürünlere Katma Değer Sağlamak için Malzeme Bilimi devrede

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, Türkiye ve Samsun için stratejik öneme sahip ürünlerin kullanım alanlarını genişleterek bu ürünlere katma değer sağlamak amacıyla, malzeme alanında uzman akademisyenlerle bir araya geldi.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın başkanlığında Rektörlükte düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü akademisyenleri katıldı.

“OMÜ olarak ekonomiye, refaha ve huzura katkı sağlama çabası içerisindeyiz”
Mevcut durumla ilgili değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ’nün kendi gücünün ve imkânlarının farkına vararak değer üretmesi için çalışıyoruz. Ekonomiye, refaha ve huzura katkı sağlama çabası içerisindeyiz. Üniversitemizin bulunduğu bölge açısından bir takım şansları var. Kenevir gibi, biyomedikal gibi Samsun’da büyük potansiyele ve öneme sahip alanlar var. Bizim üniversite olarak üreticiden gelen talebi karşılamak yerine; bölgeye ve yatırımcıya ARGE desteği sağlayarak talep üretmek gibi bir zorunluluğumuz var. Bunun için de sektörlerle iletişim içinde olmamız gerekli” dedi.

“Kenevirle malzeme arasında sıkı bir ilişki var”
Kenevirle malzeme arasında sıkı bir ilişki olduğuna işaret eden Rektör Ünal, “Bölge ve üniversite olarak kenevirin hangi malzemelerde ne kadar kullanılabileceği hakkında teklif ortaya koymamız lazım. Bunu da sadece kenevir alanında değil, malzeme üzerinden değer üretecek tüm alanlarda yapmalıyız. Samsun bu bakımdan çok avantajlı ve OMÜ’nün de bu avantajı değerlendirecek gücü ve imkânları var. Önemli olan bu gücü kontrol altına almak ve doğru bir şekilde yönetebilmektir” ifadelerini kullandı.
Üniversitenin misyonunu, bölgedeki kazanç getirecek ihtimalleri masaya yatırarak güçlü olanları desteklemek olarak açıklayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Amacımız devletin, toplumun ve insanlığın kazanması. Ürünün kazanca dönüşmesinin önündeki engelleri aşması gereken, kazanç oranını üreticiye ve yatırımcının önüne koyarak yol göstermesi gereken kurum Üniversite olmalı. ” sözlerine yer verdi.

“OMÜ eğitim ve ARGE’ye yoğunlaştı”
Yönetim olarak OMÜ’nün kurumsal kimliğini güçlendirerek kalıcı bir mekanizma oluşturmayı hedeflediklerini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı da “Özellikle iki ana konu üzerinde yoğunlaştık. Bunlardan biri eğitim. Başlattığımız eğitim revizyonunu, kalite üzerinden bir hamle ile tüm süreçleri takip edileceğimiz bir formata dönüştürdük. ‘Eğitimde Revizyon Kılavuzu’ adıyla bir kılavuz yayınladık ve bundan sonra bu kılavuzu tüm Üniversiteye uygulayacağız. Diğer olmazsa olmazımız da ARGE. Oluşturmak istediğimiz kurumsal yapı ile amacımız başarılı kişilerin önünü açarak kaynaklardan yararlanabilmesini sağlamak” şeklinde konuştu.

“Malzeme OMÜ’nün odak noktasındaki özel alanlarından biri”
Üniversitenin uluslararası başarı sıralamalarında yükselmesi için de eylem planı hazırladıklarını söyleyen Rektör Yardımcısı Yazıcı, “OMÜ’nün saygınlığını arttırmak, ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerini daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bunu yaparken de sağlık gibi üniversitemizde öne çıkan özel alanların odak noktasında olmasını hedefliyoruz. Bu özel alanlardan biri de malzeme. Bu alanda öne çıkabilecek potansiyelimiz var” açıklamasında bulundu.
Akademisyenlerin uzman olduğu alanlarda görüş ve önerilerini bildirdiği toplantı, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Sanal Karma Sergisi
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Sanal Karma ...
Hastaneden dönerken kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hastaneden dönerken kazada hayatını kaybetti
İlkadım Yaz Spor Okulları'na coşkulu açılış
YEREL HABERLER İlkadım Yaz Spor Okulları'na coşkulu açılış
Samsun Sağlık Müdürü Oruç’tan gençlere çağrı: “Lütfen aşımızı yaptıralım” “Yaş grubu gençleştikçe aşıya ilgi noktasında bir düşüş olduğunu görüyoruz” “Lütfen aşımızı yaptıralım, yaptırmayanları ikna edelim. Bayramı ne kendimize ne de sevdiklerimize zehir etmeyelim”
YEREL HABERLER Samsun Sağlık Müdürü Oruç’tan gençlere çağrı: “Lütfen ...
Samsun'da ekmek 2 TL oldu Yeni fiyat 17 Temmuz Cumartesi gününden itibaren uygulanacak
YEREL HABERLER Samsun'da ekmek 2 TL oldu Yeni fiyat 17 Temmuz ...
Yayaya çarpan sürücü kaçtı, yoldaki yaralıya çarpmamak için 3 araç da kaza yaptı
YEREL HABERLER Yayaya çarpan sürücü kaçtı, yoldaki yaralıya ...
Kalça eklem kireçlenmesi nedenleri ve tedavisi
YEREL HABERLER Kalça eklem kireçlenmesi nedenleri ve tedavisi
Takla atıp hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
YEREL HABERLER Takla atıp hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Sinoplu gençler Samsun’da
YEREL HABERLER Sinoplu gençler Samsun’da
Uzmanından uyarı: “Âdet düzensizliğini hafife almayın”
YEREL HABERLER Uzmanından uyarı: “Âdet düzensizliğini hafife ...
Ebeveynlere broşür, çocuklara kırmızı düdük Polisten sürücülere ‘yaz tatili’ ve ‘Kurban Bayramı’ uyarısı
YEREL HABERLER Ebeveynlere broşür, çocuklara kırmızı düdük Polisten ...
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını ...
15 Temmuz resim sergisi
YEREL HABERLER 15 Temmuz resim sergisi
Samsun aşılamada 'sarı' renge yaklaştı Karadeniz sahilinde turuncu kategoride 3 il kaldı
YEREL HABERLER Samsun aşılamada 'sarı' renge yaklaştı Karadeniz ...
Başkan Kılıç taraftara sözünü tuttu, formalar sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Başkan Kılıç taraftara sözünü tuttu, formalar ...
Samsun'da kıyıya vuran iskelete inceleme
YEREL HABERLER Samsun'da kıyıya vuran iskelete inceleme
Karadeniz’de 5 ilde vaka sayıları arttı, 13 ilde düştü Trabzon, Giresun, Ordu, Amasya ve Sinop’ta vaka sayıları arttı
YEREL HABERLER Karadeniz’de 5 ilde vaka sayıları arttı, 13 ilde ...
Çöpten vitrine camın serüveni Öztürk: "Camı ateşte dans ettiriyoruz, çöpten de vitrine taşıyoruz"
YEREL HABERLER Çöpten vitrine camın serüveni Öztürk: "Camı ateşte ...
Samsun'da vaka düşüşü sürüyor
YEREL HABERLER Samsun'da vaka düşüşü sürüyor
Samsun’da sahile iskelet vurdu
YEREL HABERLER Samsun’da sahile iskelet vurdu
Başkan Kılıç: "Engellilerin sorunları bizim sorunlarımızdır" Bafraı'da 15 engelliye tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Engellilerin sorunları bizim ...
Çiçeği burnundaki diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden 101 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER Çiçeği burnundaki diş hekimleri mezuniyet belgelerini ...
Samsun’da tarlada aşı
YEREL HABERLER Samsun’da tarlada aşı
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ölümden ...