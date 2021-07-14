SBB'den personele eğitim

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeline, etkili iletişim teknikleri, stres yönetimi, empati kurma, kurumsal aidiyet ve motivasyon konularında eğitim verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen eğitimler 8 gün sürdü. Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda görevli 200 personele yönelik eğitimler verimli geçti. Eğitimlerin önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Pandemiyle birlikte tüm toplum ve çalışma hayatı bu süreci atlatana kadar bir uyum sürecine girdi. Günümüzde kurumlar çalışanlarına sadece ekonomik faydalar, kariyer ve gelişim olanakları sunan oluşumlar değil çözüm bulan, personelinin yanında olan kurumlar olarak ön plana çıkıyor. Pandemi ile mücadelenin devam ettiği, stres seviyesinin yükseldiği ve iş yapış biçimlerinin değiştiği bu günlerde, çalışanlarının yanında olan hayatlarını kolaylaştırmaya çalışan ve iletişimi önceliklendirebilen kurumlar bu süreci çok daha başarılı ve kontrollü atlatabiliyor” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan ve vatandaşlarımız ile direk iletişim kuran personelin etkili ve nezaketli iletişim kurabilmeleri için eğitim verdiklerini dile getiren İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı İsmail Öztürk ise, “Vatandaşlarımız ile etkili ve verimli iletişim kurarak nezaket kuralları çerçevesinde hizmet sunulması, personelin kişisel gelişiminin artırılarak motivasyonunu yüksek tutulması, kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla hizmet içi eğitimi önemsediklerini belirtti. Bu doğrultuda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı olarak Sosyal İşler Dairesi Başkalığında görev yapan ve vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kuran yaklaşık 200 personele yönelik etkili iletişim teknikleri, stres yönetimi, empati kurma, kurumsal aidiyet ve motivasyon konularında toplam 8 gün eğitimler verildi” ifadelerini kullandı.

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