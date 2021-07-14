Samsun'da şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından TCSG DOST Gemisi'nde düzenlenen programda Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, protokol üyeleriyle birlikte şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin bayrak ve bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla ulusal varlığın bugünlere kadar ulaştığını ifade eden Vali Dağlı, "Cennet vatanımızda birlik ve beraberlik içerisinde özgürce yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlarla ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarıyla ne kadar övünsek azdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.