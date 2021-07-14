Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki

İHA

Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki

Samsun’da şehit yakınları, Asri Mezarlık Şehitliği’ndeki bayrakları çalan kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
İlkadım ilçesinde bulunan Asri Mezarlık Şehitliğinde son bir yıl içinde iki kere bayrak çalındı. Geçen yıl çocuklar tarafından Türk bayrakları çalınmıştı. Haziran ayında da 2 kişi bir şehidin kabri başındaki Türk bayrağı ve direğini çalmıştı. Güvenlik kameralarından bayrağı çaldıkları belirlenen Ç.İ. (49) ve H.T. (46) serbest bırakıldı. Kişilerin serbest kalmasına tepki gösteren başta Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yönetimi ve şehit yakınları bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunurken, bazı şehit aileleri ise bayrak direklerinin sağlamlaştırılmasını talep etti.

"Her sarhoş olan çalacaksa yazıklar olsun"
Şehitlikte açıklama yapan Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Sekreteri Gazi Astsubay Hakan Keser, "Bir süre önce Samsun Asri Mezarlık Şehitliği’ndeki Şehit Uzman Çavuş Yahya Topkaya'nın mezarından bayrak direği ve Türk bayrağı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalanan ve karakoldan serbest bırakılan zanlıların cezalandırılması için Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğimizin vekili Avukat Mehmet Yaşar Şahin tarafından Samsun nöbetçi cumhuriyet savcılığına gönderilmek üzere Ankara'dan suç duyurusunda bulunuldu. Zanlılar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, kişinin hatırasına hakaret, kamu malına zarar ve devletin askeri teşkilatının alenen aşağılamak’ suçunu işledikleri iddiası ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Yaşanan bu çirkin olay hiç şüphesiz her yönüyle canımızı acıtmış ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Zanlıların alkollü olduklarını söylemeleri ise olayın ne kadar çirkin olduğunun kanıtıdır. Her sarhoş olan şehit mezarından bayrak direği ve Türk bayrağı götürecekse, çalacaksa yazıklar olsun. Bunun adı şehitlerimize ve şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktan başka bir şey değildir. Zanlıların kamera kayıtlarından tespit edilerek kamu davası açılmasını talep ediyoruz. Bu çirkin olayı gerçekleştirenlerin mahkemeye bile çıkarılmadan neden serbest bırakıldıklarını, kimin bu çirkin olayda davacı olmadığını da şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz adına bilmek istiyoruz" dedi.
Şehit aileleri bir daha bayrak çalınma olayı yaşanmaması için bayrak direklerin sağlamlaştırılmasını ve şehitlik için bir güvenlik görevlendirilmesi taleplerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Dağlı'dan kaymakamlara 'aşılama' talimatı
YEREL HABERLER Vali Dağlı'dan kaymakamlara 'aşılama' talimatı
Samsun'da şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna yemek
YEREL HABERLER Samsun'da şehit yakınları, gaziler ve aileleri ...
Prof. Dr. Aktay: "15 Temmuz'da net bir şekilde gördük, bu devlete dokunanı bu millet yakar" "Bu devlet-millet kaynaşmasının nasıl bir Türkiye ortaya çıkaracağını gördüler" "15 Temmuz bir işgal girişimiydi"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aktay: "15 Temmuz'da net bir şekilde ...
OMÜ Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER OMÜ Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
Nazlıaka, ‘YaşamHak’ı Samsun’da anlattı
YEREL HABERLER Nazlıaka, ‘YaşamHak’ı Samsun’da anlattı
Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 4 kişi serbest
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması ...
Başkan Demir: “Orası terminal değil, transfer merkezi”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Orası terminal değil, transfer ...
15 Temmuz ruhu bu sergide
YEREL HABERLER 15 Temmuz ruhu bu sergide
Başkan Demir: “Şu anda biz meydanı olmayan bir şehiriz” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Meydan düzenlemesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi 71 araçlık 8 yeni taksi durağı meclisten geçti
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Şu anda biz meydanı olmayan bir ...
Başkan Demirtaş: “Yatırımların önündeki bürokrasiyi en aza indireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Yatırımların önündeki bürokrasiyi ...
75 bin lira kazanma vaadiyle 5 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER 75 bin lira kazanma vaadiyle 5 bin lira dolandırıldı
Bıçaklı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıda yaralandı
Vitesi karıştırıp duvara çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Vitesi karıştırıp duvara çarptı: 1 yaralı
SBB'den personele eğitim
YEREL HABERLER SBB'den personele eğitim
Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
Bir Kimlik Kargaşası Olarak 15 Temmuz Çalıştayı
YEREL HABERLER Bir Kimlik Kargaşası Olarak 15 Temmuz Çalıştayı
Başkan Kılıç: "Amacımız engellileri kardeşlerimizin sosyal hayata katılmalarını sağlamak"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Amacımız engellileri kardeşlerimizin ...
Başkan Demir: “Toybelen Türkiye’nin en modern sanayi sitesi olacak” “Canik’in yaklaşık 50 yıllık planını hazırlıyoruz” “Ankara yolundaki kavşak nizami değil, oraya yeni bir proje geliştiriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Toybelen Türkiye’nin en modern sanayi ...
Resim yarışmasında Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Resim yarışmasında Türkiye ikincisi oldu
Samsun'da sahilde bulunan iskelet İstanbul Adli Tıp'a gönderildi
YEREL HABERLER Samsun'da sahilde bulunan iskelet İstanbul Adli Tıp'a ...
Rektör Ünal: “OMÜ olarak ekonomiye, refaha ve huzura katkı sağlama çabası içerisindeyiz” OMÜ’de Stratejik Ürünlere Katma Değer Sağlamak için Malzeme Bilimi devrede
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ olarak ekonomiye, refaha ve huzura ...
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Sanal Karma Sergisi
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Sanal Karma ...
Hastaneden dönerken kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hastaneden dönerken kazada hayatını kaybetti
İlkadım Yaz Spor Okulları'na coşkulu açılış
YEREL HABERLER İlkadım Yaz Spor Okulları'na coşkulu açılış