Samsun'da 15 Temmuz anma etkinlikleri Protokol ve vatandaşlar şehitliklere koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 15 Temmuz anma etkinlikleri Protokol ve vatandaşlar şehitliklere koştu

İHA

Samsun'da 15 Temmuz anma etkinlikleri Protokol ve vatandaşlar şehitliklere koştu

Samsun’da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri şehitliklerde yapılan anma programları ile başladı.
Önce Kıranköy Mezarlığı Şehitliği'nde yapılan anma programı daha sonra Asri Mezarlığı Şehitliği'nde devam etti. Tüm şehitler için Kur’anı Kerim okunup dua edilirken, şehit mezarlıklarına karanfil ve gül bırakıldı.

Etkinlikler geç saatlere kadar devam edecek
Etkinliklerin gece geç saatlere kader devam edeceğini dile getiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bugün 15 Temmuz’u anıyoruz. Sabah şehitlerimizi anma ile etkinliklere başladık. Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Ruhlarına Fatihalar okuduk. Aileler ile bir araya geldik. 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerini de ziyaret ederek dualarımızı edeceğiz. Bugün faaliyetlerimiz çok yoğun. Asıl faaliyetler akşam 21.30’da meydanda başlayacak. Orada anma etkinlikleri devam edecek” dedi.

Başkan Demir: “Allah bu günleri bir daha göstermesin”
15 Temmuz’da Türk milletinin destansı bir mücadele verdiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sanıyorum, dünyada bir örneği daha yoktur. Topyekun bir milletin tamamına, geleceğine, geçmişine, medeniyetine büyük bir ihanete muhatap oldu ülkemiz. Kendi içimizden, değerlerimizi, inançlarımızı maske edinip, o görüntü adı altında çok haince bir saldırı yapıldı. Vatanın kendi silahlı kuvvetleri ile kendi topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla kendi vatan evlatlarının üzerine bomba yağdıran bir zihniyetti bu. Milletimizin kahramanlığı, duyarlılığı, hassasiyeti, vatan evlatlarının karşı çıkmasıyla birlikte püskürtülmüş bir harekettir. Çok ders alınacak yönleri var. Belki de 100 yıllarca etkisi devam edecek bir ihanettir. Allah hepimizi korudu. 15 Temmuz’da şehit olan tüm insanlarımıza Allah rahmet eylesin. Tankların altına yatarak, silahların karşısına çıkarak bu ülkeyi bu günlere getirmede, dünyada hatırı sayılır bir noktaya getirmede de büyük bir misyon üstlenmiş oldular. Onları rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Onların o kahramanlığı gelecek nesillere her zaman örnek olacaktır. Allah bu günleri bir daha göstermesin. Milletçe de bu gibi hareketlere, yapılara karşı çok uyanık olmamız gerektiğini, bilinçli olmamız gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum” diye konuştu.

Başkan Deveci: “Bu Cumhuriyet tarihinde ilktir ve dilerim son olur”
15 Temmuz gibi bir kalkışmanın son olması dileğinde bulunan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise şunları söyledi:
“Türkiye darbeler gördü ama 15 Temmuz gibisini görmedi. O farklı bir darbe türü. Devletin içine sızmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değerlerini, inançlarını kullanarak devletin içine sızmış hem silahlı hem de silahsız güçler Türkiye’nin geleceğine kast ettiler. Vatanseverler, vatansever askerleri el birliği ile parlamentosu ile STK’ları ile Mehmetçiği ile bu darbeyi engellediler. Bu Cumhuriyet tarihinde ilktir ve dilerim son olur.”
Anma etkinliklerine ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, askeri ve mülki erkan ve protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşamba’da ‘15 Temmuz’ etkinlikleri
YEREL HABERLER Çarşamba’da ‘15 Temmuz’ etkinlikleri
Bora: “Bayram için ilave tedbirler aldık” YEDAŞ bayramda 7/24 hizmet için hazır
YEREL HABERLER Bora: “Bayram için ilave tedbirler aldık” YEDAŞ ...
Karadeniz’de doğdu, dünya markası oldu 500 metre karelik atölyeden dünya devine Yerli ve milli uçaksavarı üretti
YEREL HABERLER Karadeniz’de doğdu, dünya markası oldu 500 metre ...
Samsun’da su samuru görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun’da su samuru görüntülendi
Düğün dönüşü kaza; Gelin ve damat ile 2 sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Düğün dönüşü kaza; Gelin ve damat ile 2 sürücü ...
Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest ...
Vali Dağlı'dan kaymakamlara 'aşılama' talimatı
YEREL HABERLER Vali Dağlı'dan kaymakamlara 'aşılama' talimatı
Samsun'da şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna yemek
YEREL HABERLER Samsun'da şehit yakınları, gaziler ve aileleri ...
Prof. Dr. Aktay: "15 Temmuz'da net bir şekilde gördük, bu devlete dokunanı bu millet yakar" "Bu devlet-millet kaynaşmasının nasıl bir Türkiye ortaya çıkaracağını gördüler" "15 Temmuz bir işgal girişimiydi"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aktay: "15 Temmuz'da net bir şekilde ...
OMÜ Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER OMÜ Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
Nazlıaka, ‘YaşamHak’ı Samsun’da anlattı
YEREL HABERLER Nazlıaka, ‘YaşamHak’ı Samsun’da anlattı
Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 4 kişi serbest
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması ...
Başkan Demir: “Orası terminal değil, transfer merkezi”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Orası terminal değil, transfer ...
15 Temmuz ruhu bu sergide
YEREL HABERLER 15 Temmuz ruhu bu sergide
Başkan Demir: “Şu anda biz meydanı olmayan bir şehiriz” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Meydan düzenlemesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi 71 araçlık 8 yeni taksi durağı meclisten geçti
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Şu anda biz meydanı olmayan bir ...
Başkan Demirtaş: “Yatırımların önündeki bürokrasiyi en aza indireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Yatırımların önündeki bürokrasiyi ...
75 bin lira kazanma vaadiyle 5 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER 75 bin lira kazanma vaadiyle 5 bin lira dolandırıldı
Bıçaklı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıda yaralandı
Vitesi karıştırıp duvara çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Vitesi karıştırıp duvara çarptı: 1 yaralı
SBB'den personele eğitim
YEREL HABERLER SBB'den personele eğitim
Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
Bir Kimlik Kargaşası Olarak 15 Temmuz Çalıştayı
YEREL HABERLER Bir Kimlik Kargaşası Olarak 15 Temmuz Çalıştayı
Başkan Kılıç: "Amacımız engellileri kardeşlerimizin sosyal hayata katılmalarını sağlamak"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Amacımız engellileri kardeşlerimizin ...
Başkan Demir: “Toybelen Türkiye’nin en modern sanayi sitesi olacak” “Canik’in yaklaşık 50 yıllık planını hazırlıyoruz” “Ankara yolundaki kavşak nizami değil, oraya yeni bir proje geliştiriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Toybelen Türkiye’nin en modern sanayi ...