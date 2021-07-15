Samsun'da dolmuş minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

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Samsun'da dolmuş minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Yeşilyurt AVM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan A. idaresindeki 55 GV 612 plakalı kamyon ile Hüseyin A. yönetimdeki 55 M 0020 plakalı dolmuş minibüs çarpıştı. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Gülahmet Coşkun (71) ve Merve Çelebi (28) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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