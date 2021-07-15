Karşı şeride geçen otomobil tır ile çarpıştı: 5 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin tır ile çarpıştığı trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunOrdu karayolu Dalbahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Okan G. idaresindeki 16 AEU 352 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçerek Çarşamba istikametine seyir halinde ilerleyen Erdem Ç.’nin kullandığı 43 ABT 400 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Okan G. ve otomobilde bulunan Büşra G., Yusuf Eymen G., İlknur G. ve Gülsüm T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Okan G. ile Büşra G., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın ardından SamsunOrdu karayolunda trafik bir süre aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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