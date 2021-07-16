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Altıparmak: “Bizim için fikstür avantajı veya dezavantajı diye bir şey yok”

İHA

Altıparmak: “Bizim için fikstür avantajı veya dezavantajı diye bir şey yok”

– Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Bizim için fikstür avantajı veya dezavantajı diye bir şey yok. Her rakip bizim için önemli. Her rakibe çok önem vereceğiz” dedi.

Çiçeği burnunda Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, takımın Kayseri’de yaptığı kampı ve fikstürü değerlendirdi. Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan sezonun ilk kampını değerlendiren Mehmet Altıparmak, “Kampımız çok iyi gidiyor. Çok güzel bir ortamda ve çok iyi şartlarda çalıştık. Bunun neticesinde istediğimiz ortamı bulunca da hem oyuncuların hem de bizim moral motivasyonumuz yükseldi. Çalışma ortamının güzel olması çalışmalara da yansıdı. Kayseri’de daha fazla kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yaptık. Bütün antrenmanlarımızda özellikle ölü sezonu çok iyi geçirenler de vardı iyi geçirmeyenler de vardı. Amacımız da iyi geçirenlere ve diğerlerine farklı antrenman programları hazırlayıp hepsini kampın bitimine doğru belli bir seviyeye getirmek. Bunu şuana kadar çok iyi yaptık. Bütün oyuncularımın katılımı da çok iyiydi. Çok şükür şuana kadar büyük bir sakatlığımız da olmadı. Tam kadro olarak bütün çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

“2. etapta daha fazla taktik ve çabukluk çalışacağız”
Cumartesi günü Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak hazırlık maçına da değinen Altıparmak, “Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Bu kampta hazırlık maçı oynamadık. Çünkü oyuncularımız hazır değil. İster istemez oyuncularımız hazırlık maçlarında performans göstermek zorunda kalıyorlar. Bu da sakatlığa yol açacağı için buradaki son günümüzde Hes Kablo Kayserispor ile bir hazırlık maçı oynayıp, Bolu’ya geçeceğiz. İkinci etapta daha fazla hem taktik olarak hem çabukluk olarak hem de hazırlık maçı olarak daha fazla süre geçireceğiz. İnşallah ikinci etabın sonunda da hazır hale geleceğiz” diye konuştu.

“Bizim için fikstür avantajı veya dezavantajı diye bir şey yok”
Lig fikstürünü de değerlendiren Mehmet Altıparmak, şunları söyledi:
“Benim için önemli olan bütün takımlarla oynayacak olmamız. İlk maçı kimle oynayacağımız çok önemli değil. Sezona kendi sahamızda başlamayı çok istiyordum. İlk hafta geçtik ama ikinci hafta Balıkesirspor ile kendi sahamızda başlayacağız. Herkesle oynayacağız. Bizim için fikstür avantajı veya dezavantajı diye bir şey yok. Her rakip bizim için önemli. Her rakibe çok önem vereceğiz. Ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Onun için bizim istediğimiz şeyler Balıkesirspor maçı ile başlayacak. İnşallah ilk maça kadar hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve hazır bir halde de o maça çıkacağız.”

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