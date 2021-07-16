Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Bu millet bayrağına, geleceğine, değerlerine uzanan elleri nasıl kırdığını 15 Temmuz’da dünyaya gösterdi” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü”nde Kavak tek yürek oldu. Kaymakamlık önünden başlayan ve vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", sloganları eşliğinde yaptığı yürüyüş 15 Temmuz ve Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı'nda son buldu.

İlçe halkının evlerinin camları ve balkonlarından tezahüratlarla destek verdikleri yürüyüşe Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan, meclis üyeleri, çeşitli kurum ve kuruluşların müdürleri, STK Temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.



“En büyük gücümüz kardeşliğimiz”

Yürüyüş ardından Kavak Otogarında gece boyunca süren anma programı yapıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan gecede 15 Temmuz gecesine ilişkin slayt gösterimleri yapıldı. İlahiler ve şiirler okunarak programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programda konuşan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşılaştığını söyledi. Bu yıl hain girişimin 5'inci yılında olduğumuzu belirten Başkan Sarıcaoğlu “O gece duruşuyla, direnişiyle bir tarih yazan bu aziz millet bayrağına, geleceğine, değerlerine uzanan elleri nasıl kırdığını tüm dünyaya gösterdi” dedi.

Türk halkının en büyük gücünün birliği ve kardeşliği olduğunu söyleyen Sarıcaoğlu, “Ülkemiz üzerindeki tüm bu oyunlara karşı büyük gücümüz birliğimiz ve kardeşliğimizdir. Bizde bu güç olduğu sürece hiçbir güç bu milletin sırtını yere getiremez. Onun için çocuklarımızı vatan, bayrak ve millet sevgisi ile yetiştirmeliyiz. Birbirimize daha çok bağlı olmalıyız. Bu millet birliği ve kardeşliği ile bayrağına, ülkesinin geleceğine, değerleri ve inançlarına uzanan elleri nasıl kırdığını 15 Temmuz’da tüm dünyaya gösterdi” diye konuştu.

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