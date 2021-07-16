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Rektör Ünal: “Biyomedikal sektörü ile güç birliği yapmalıyız” OMÜ Yönetimi, biyomedikal sanayisi için istişare toplantısı düzenledi

İHA

Rektör Ünal: “Biyomedikal sektörü ile güç birliği yapmalıyız” OMÜ Yönetimi, biyomedikal sanayisi için istişare toplantısı düzenledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, biyomedikal alanında Samsun’un özel bir durumunun olduğunu belirterek, “Üniversitemizdeki akademik gücü kullanarak halkın ve ülkenin faydasına olacak bir kanal açmamız gerekiyor. Bunun için sektörle güç birliği yapmamız lazım” dedi.
OMÜ yönetimi, Samsun’un biyomedikal sanayisinin ARGE alt yapısının gelişmesi ve üniversitesanayi iş birliğinin güçlenmesi için yapılması gerekenler hususunda görüşmek amacıyla, sektörün uzman ismi ve ilgili bölümlerden akademisyenlerle bir araya geldi.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, Bahadır Tıbbi Aletler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Bahadır, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Keleş, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Tepe ile Dr. Öğr. Üyesi İlyas Eminoğlu katıldı.

“Odaklanma ve dirsek temasıyla herkesin kazanacağı bir imkân ortaya çıkarabiliriz”
Samsun’un güçlü alanlarından biri olan biyomedikal sanayiye yeni bir ufuk kazandırmak amacıyla toplandıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Biyomedikal alanda Samsun’un özel bir durumu var. Bu alanda ümit veren bir yapılanma ortaya koyulmuş ama sektörün tek başına devam etmesi mümkün görünmüyor. Üniversitemizde bu alanda yapılan proje ve çalışmalar olsa da sektörle aynı frekansta buluşulmadığı için var olan potansiyelle eş bir başarı sağlanamıyor. Özellikle üniversitemizdeki akademik gücü kullanarak halkın ve ülkenin faydasına olacak bir kanal açmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle odaklanmamız, daha sonra da sektörle güç birliği yapmamız lazım. Biyomedikal gibi başarı elde etme şansı yüksek alanlar üzerine gidilir ve doğru kişilerle dirsek teması sürdürülürse çok kısa sürede herkesin kazanacağı bir imkânın ortaya çıkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Ortak çalışma kültürü oluşturmak istiyoruz”
Samsun’un tıbbi imkânlarını ve fırsatlarını proje odaklı konuşmak istediklerini dile getiren Rektör Ünal, “Üniversitemizin projeleri destekleyen ve bizim revize ederek iyileştirdiğimiz, kendi kurduğu bir sistemi var. Önemli olan desteklenecek projenin bir boşluğu doldurması ve yeni imkânlar yaratabilmesidir. Amacımız toplumla alakalı, ihtiyaçlarla alakalı, gelecek açısından fırsatlarla alakalı bir analiz yapmak. Bunun yanında üniversitemiz, uygun görüldüğü takdirde, ARGE merkezi bulunmayan ama gelecek vadeden bir yatırımcının ya da firmanın ARGE çalışmalarını da yürütebilir. Bir ortak çalışma kültürü oluşturmak istiyoruz. Bu toplantının bir sonraki aşaması da sektör buluşması olacaktır. Ama önce ortak projeler gerçekleştirerek başarılı, somut bir sonuç ortaya çıkarmamız lazım” sözlerine yer verdi.

“Sağlık Samsun’un atılım yapabileceği alanlardan biri”
Üniversitelerin eğitim, ARGE ve toplumsal katkı sunma görevlerine odaklanarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı da “Söylem üretmek değil, sahaya inmek istiyoruz. Samsun’un bazı alanlarda büyük şansı var. Bunları değerlendirebilirsek diğer şehirlere göre artılarımızın olacağını düşünüyoruz. Kenevir gibi, manda yetiştiriciliği gibi sağlık da Samsun’un atılım yapabileceği alanlardan biri. Samsun Teknopark’ta medikal sanayinin ArGe alt yapısının oluşturulup bir medikal kümelenme oluşturuldu. Ancak bu kümelenmeden istenilen sonuç elde edilemedi. ARGE konusunda Üniversite içerisinde tamamen yeni bir yapılanmaya geçtik. Bu yapılanmayı dijital bir hale getirmek için yapılan yazılım çalışmalarımız yakında tamamlanacak. Dijital ortamda sanayici, akademisyen ve hatta öğrencileri buluşturacağımız bir platformumuz olacak” şeklinde konuştu.
OMÜ’nün ulusal ve uluslararası indeksinin yükselmesi için her türlü imkânı kullanmaya hazır olduklarını da ifade eden Rektör Yardımcısı Yazıcı, özellikle üniversitesanayi işbirliğinde yürütülecek projeleri önemsediklerini belirtti.

“Alanda yurt dışına olan bağımlılığın azaltılması gerekiyor”
Samsun biyomedikal sanayisinin hammadde ve üretim problemlerine değinen Rektör Yardımcısı Recep Sancak da bu alanda yurt dışına olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini kaydetti. Rektör Yardımcısı Sancak medikal sanayiye eleman yetiştirecek okulların açılması konusunda da sektöre destek sunabileceklerini sözlerine ekledi.
Biyomedikalle ilgili görüş ve önerilerin bildirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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