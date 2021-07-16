Yasakların bitmesine 45 gün kala balıkçıların gözü palamutta

Sezona ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaşan Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, “Bu sene boğazda dalyanlarda torik tutulmadı. Torik olmadığı zaman palamut da olmuyor” dedi.

Denizlerde çinekop ve hamsininse bol olduğunu söyleyen Atıf Malkoç, “Palamut bu sene görünmüyor. Bu zamana kadar olması lazımdı. Bir sene çok olduğu zaman diğer sene olmuyor. Palamut olmazsa başka balık olur. Bu sene çinekop ve hamsi bol denizde. Allah bir yerden rızkını verir. Bu sene boğazda dalyanlarda torik tutulmadı. Geçen sene çok boldu ama bu sene tutulmadı. Boğazda torik yok, torik olmadığı zaman palamut da olmuyor. 34 güne daha iyi belli olur” diye konuştu.

Müsilajın azda olsa bunda etkili olabileceğini belirten Malkoç, “Etkisi varsa bile azdır. Müsilajın da biraz etkisi olabilir. Çok büyük bir etkisi olduğunu sanmıyorum tabii ki bunu zaman gösterir. Çünkü müsilaj her sene oluyordu. Bu sene biraz daha fazla oldu” şeklinde konuştu.

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