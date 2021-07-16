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Bakan Varank: CHP vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar

DHA

Bakan Varank: CHP vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar


Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun'da Havza mekanik otoparkının temel atma törenini gerçekleştirdi. Varank, "Bizim hizmet anlayışımızda göz boyama yoktur. Eğer yerin altına hizmet yapmamız gerekiyorsa bizim belediyelerimiz yerin altına da hizmet eder. Yeter ki vatandaşlarımızın problemleri çözülsün. CHP´de bunu göremezsiniz. CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar ve onları bir manada kandırmaya çalışır. Bizim hizmet anlayışımız da vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmeye çalışıyor" dedi. 
Samsun'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 340 araçlık Havza mekanik otoparkının temel atma törenini gerçekleştirdi. Törende Vali Zulkif Dağlı, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de yer aldı. Törende konuşan Bakan Varank, "Her gelişimde Samsun´un daha da geliştiğini görmekten büyük memnuniyet duydum ancak biz yaptığımız bunca yatırımı bile vatan söz konusu olduğunda gerisini teferruat olarak gören vatanperver Samsunlu kardeşlerimiz için yeterli görmüyoruz. Sizler 1919´da yedi düvelin karşısına dikilip milli mücadeleye nasıl sahip çıktıysanız, bugün de kıtaları aşan Türkiye düşmanlığına karşı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındasınız. Bu yüzden biz de Samsun´u hak ettiği yatırımlara ve layık olduğu hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda göz boyama yoktur. Eğer yerin altına hizmet yapmamız gerekiyorsa bizim belediyelerimiz yerin altına da hizmet eder. Yeter ki vatandaşlarımızın problemleri çözülsün. CHP´de bunu göremezsiniz. CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar ve onları bir manada kandırmaya çalışır. Biz hizmet anlayışımızda vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz" dedi.
`43 MİLYAR LİRAYA ULAŞAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK´ 
Samsun´a yapılan ve yapılacak yatırımları anlatan Bakan Varank, şunları söyledi: 
"Cumhurbaşkanı'mızın ve davasının arkasında Canik Dağları gibi dimdik duran Samsun´a, sadece belediyemiz değil hükümetlerimiz de muazzam yatırımlar yaptı. Son 19 yılda tarımdan şehirciliğe, sağlıktan eğitime, enerjiden spora kadar birçok alanda Samsun´a 43 milyar liraya ulaşan yatırımlar gerçekleştirdik. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Karadeniz sanayisinin lokomotifi Samsun´un kapasitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla şehrimizde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlayan 6 OSB bulunuyor. Samsun sanayisinin gelişmesi için şehrimizin büyük bir beklentisinin olduğunu biliyoruz. Başta vekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımız olmak üzere tüm yetkililer, inanın her ay Samsun´un yeni OSB´si için beni arıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada bir müjdeyi vermek istiyorum. Tersaneler bölgesinde yer alan 266 hektar büyüklüğündeki yeni OSB alanının yer seçimini 5 Temmuz itibarıyla kesinleştirdik. Kuruluş protokolünün valilik onayıyla gönderilmesinden sonra OSB tüzel kişiliğe kavuşmuş olacak. Sonrasında da hızlı bir şekilde etüt, plan ve proje çalışmalarını başlatacağız. Şehrimize yüksek teknolojili, katma değerli ve çevreci yeni yatırımlar, yeni başarılar kazandıracak yeni OSB´nin şimdiden Samsun´a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." 
`TEKNOPARKIMIZA AKTARILAN KAYNAK 16 MİLYON LİRAYA ULAŞTI´
Özel sektörün, vatandaşın refahı için itici güç olduğunu söyleyen Bakan Varank, "İlimizde özel sektör yatırımlarını teşvik etmek üzere 2012 yılından bu yana 546 teşvik belgesi düzenledik. 9,5 milyar lirayı geçen bu yatırımlar tamamlandığında 15 bini aşan istihdam oluşmasını hedefliyoruz. Biliyorsunuz Ar-Ge, teknoloji ve girişimcilik konularında öncü roller oynayan 'Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni de biz kurduk. Teknoparkımıza şimdiye kadar aktardığımız kaynağın büyüklüğü 16 milyon liraya ulaştı. Teknoparkın sağladığı imkanlardan faydalanan birçok girişimcimiz, Ar-Ge yatırımları yaparak bölgemizde teknolojik ve katma değerli işlere imza atıyor. Biz Samsun´un milli teknoloji hamlesine daha çok katkı vermesini istiyoruz. İşte bu yüzden en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır diyerek, Samsun´a bir 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' kurduk. Bu merkezlerde, geleceğin teknolojilerine yönelik proje temelli dersler vererek, çocuklarımızı yarının teknoloji yıldızları olarak yetiştiriyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL
2021-07-16 13:14:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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