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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş: “Alt yapı kurumları ile sıkıntı yaşıyoruz”

İHA

Başkan Demirtaş: “Alt yapı kurumları ile sıkıntı yaşıyoruz”

İlkadım Belediye Başkan Necattin Demirtaş, “Koordineli çalışma noktasında alt yapı kurumları ile sıkıntı yaşıyoruz. Bu da halkımızın yaşam kalitesini düşürüyor” dedi.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kilit parke taş yapımı ile mevcut yolların bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam eden İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Liman Mahallesi Bolu ve Camgüzeli Sokak’taki çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaları yerinde inceleyen İlkadım Belediye Başkan Necattin Demirtaş, “Belediyenin durmaksızın gösterdiği faaliyetlerle her yere yetişmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle hizmet ediyoruz. Zaman zaman basınımızda yer alan çeşitli haberlerle belediye başkanlığını yapan bizler siyasi eleştiri, siyasi yönlendirme, manipüle etme gibi birçok yanlış işlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bizim canımızı sıkıyor. İlkadım ilçesi yerleşim olarak şehrin merkezindeki nüfus yoğunluğu fazla olan bir bölge. Doğal olarak bu durum çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. Maalesef zamansız yapılan alt yapı çalışmaları yapboz mantığından ileri gitmiyor. Kaybolan zamana mı yoksa harcana milli servete mi üzülelim? İlçemizin hemen hemen her sokağında alt yapı kurumları çalışma yapıyor. Bazen öyle bir durum oluyor ki üst yapısını tamamladığımız sokağımızın hemen peşinde alt yapı kurumları çalışma yapıyor. Koordineli çalışma yönünden alt yapı kurumları ile sıkıntılar yaşıyoruz. Bu da halkımızın yaşam kalitesini düşürüyor” diye konuştu.

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