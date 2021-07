Demir: “Samsun olarak Rize'nin yanındayız” SBB, Rize için seferber oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), Rize'de meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi desteği sağladı.

Rize'de 14 Temmuz akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılıyor. Can kayıplarının da yaşandığı bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinesinde bölgeye iş makineleri gönderdi.

Samsun olarak Rize halkının yanında olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması için devletimiz hemen teyakkuza geçti, bakanlarımız bölgeye gitti. Biz de Samsun olarak Rize'nin yanındayız. AFAD iş birliği ile şu an bölgeye 2 adet iş makinası gönderdik. Yaraları sarmak adına neye ihtiyaç varsa her zaman Rize'nin yanındayız. Öyle ki, birimizin ayağına diken batsa, yurdun diğer bir ucunda yaşayan kardeşimizin canı yanar. Dolayısıyla birbirimizin yardımına koşmak, bir ve bütün olmak esasen hepimiz için boyun borcudur. Allah yurdumuza, milletimize ve insanımıza zeval vermesin! Her türlü afetten, bela ve musibetten ülkemizi muhafaza eylesin" diye konuştu.

Samsun olarak sel felaketinin ardından ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını da belirten Başkan Demir, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek tekrar böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

