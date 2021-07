Terme’de toplu sözleşme sevinci

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum” dedi.

Terme Belediyesi ve Hizmetİş Sendikası arasında Terme İnş. San. Ltd. Şirketi tarafından istihdam edilen işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilerin aldıkları ücret artışlarını sonuna kadar hak ettiğini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Onlar; yaz, kış, gece, gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyor, sendika ile aramızda çalışanlarımızın haklarını korumak adına imzalarını attığımız toplu iş sözleşmesinin belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’a işçi haklarına verdiği önem ve destek için teşekkür eden Hizmetİş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, “Pandemi süresi başladığından beri gecegündüz sahalarda olan işçi kardeşlerimizi mutlu eden bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. Sözleşme sonrası bir yılı kapsayan sözleşmede yevmiyeye yüzde 15, sosyal haklara yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdık” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Terme Belediyesi birim müdürleri, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcileri hazır bulundu.

