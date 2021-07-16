Yüzde 100 yerli ve elektrikli otobüsü Bakan Varank sürerek Samsun’a getirdi Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi imzalandı Bakan Varank: “TOGG’un da banttan inmesi ile ülkemiz elektrikli araç piyasasında öncü ülkelerden biri olacak”

ASELSAN ve TEMSA iş birliği ile geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsü Avenue EV, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank idaresinde Samsun’a geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi İmza Töreni Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda yapıldı. Tören öncesi konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bugün benim için ömrümün en güzel günlerinden birisi. Sizleri Samsun’da görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Samsun bölgenin merkezi. Ciddi anlamda geçmişte de çok büyük oranda göç aldık. Geçmişe yönelik çalışma yapmamız gerektiğini bugün de görüyoruz. Kentte ağırlıklı beklenen konu kentsel dönüşüm. Bununla ilgili projelerimizi ihale ettik ve çalışmalar devam ediyor. Göreve geldikten sonra ulaşım master planımıza başladık. Ulaşım ana planımız da onaylandı. Tüm çalışmalar bu kapsamda yapılıyor. İnsanlar trafiğin pik saatlerinde Samsun’da sanayiden üniversiteye 1 saatte gidemiyor. Bunları çözmek için yolumuz da ASELSAN’dan geçiyor. Yaptığımız planlarla trafik yüzde 52 oranında rahatlayacak. Bakanım, bugün sizin kullandığınız otobüsü ben de kısa sürede kullanıp, yolcu taşımayı canı gönülden bekliyorum. Projenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Samsun’da toplu taşımada yeni bir devir başlayacak”

Elektrikli otobüsler ile Samsun’da yeni bir devrin başlayacağının altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Karadeniz Bölgesi’nin üretim üssü olan Samsun’da hayata geçen değerli projeler, yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Şimdi de tüm yönleriyle kamu kurumlarımıza örnek olacak fevkalade önemli bir projeyle karşınızdayız. Yeni, çevreci, elektrikli otobüs projesini hayata geçirecek Samsun Büyükşehir Belediyesi, inşallah bu yatırımla şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde bir devri kapatıp yeni bir devri başlatacak. Çalışmalar tamamlandığında Samsun halkı, ultra hızlı şarj yeteneğine sahip elektrikli otobüslerine kavuşacak. Bu önemli projenin Samsun’a ve ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son dönemde, gerek askeri alanda gerekse Kovid19 salgını dolayısıyla sivil alanda yaşanan gelişmeler, yerli teknolojilere sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya çıkardı. İşte bu yüzden biz de Mili Teknoloji Hamlesi ışığında ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak mühim atılımlar gerçekleştirmenin derdine düştük” diye konuştu.



“Elektrikli otobüsler 10 dakikada şarj olacak”

Otobüslerin çok kısa sürede şarj edilebildiğinin altını çizen Bakan Mustafa Varank, “Taahhüt edilen yerlileşme hedeflerini de ayrı bir sözleşme ile garanti altına alıyoruz. Aslında biz bu modeli, savunma sanayinde uzun süre uyguladık ve muazzam başarılar elde ettik. Şimdi de amacımız enerji, ulaştırma ve sağlık başta olmak üzere diğer tüm sektörlere yaygınlaştırmak. 2018 yılında hayata geçirilen bu programla bugüne kadar birçok ürünü yerlileştirdik. Pentatlon sporunda kullanılan silah ve hedef sistemleri, elektronik izleme ve anlık takip sistemi yazılımı bunlardan birkaçı. Bunların yanında, meteoroloji radarı, uçuş simülatörü ve rüzgâr türbinleri gibi birçok yeni ürün için de çalışmalarımız tüm hızıyla deva ediyor. İşte bugün toplanma sebebimiz olan Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs Sistemi ve Şarj İstasyonları Projesi’ni de bahsettiğim Sanayi İşbirliği Programı modeli ile gerçekleştiriyoruz. Tabii burada sağ olsun Mustafa Başkan yerli ve milli üretim adına önemli bir inisiyatif aldı. Teşbihte hata olmaz. Armut piş ağzıma düş demek yerine, kolları sıvadı, tüm Türkiye’ye örnek olmayı tercih etti. Dünyanın sayılı savunma sanayi firmalarından olan ASELSAN ve TEMSA ile iş birliğine soyundu. Şüphesiz süreç sonunda eseriyle gurur duyacaktır. Tabii, bu eserle birlikte Samsunlu vatandaşlarımız kaliteli, çevre dostu, gürültüsüz ve modern bir hizmete kavuşacak. Proje tamamlandığında Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tüm otobüs filosu elektrikli araçlardan oluşacak. İlk faz sonunda, 10 adet ultra hızlı şarj özellikli elektrikli otobüs, TaflanHavalimanı bölgesinde hizmet vermeye başlayacak. Bakınız, bu araçlar 10 dakikada tam şarj olabilecek. Araçlarda ASELSAN tarafından yüzde 100 yerli ve milli olarak geliştirilmiş batarya ve çekiş sistemleri kullanılacak. Bunun yanında, motor soğutma sistemi, araç kontrol bilgisayarı, sürücü gösterge paneli gibi birçok alt sistem de ASELSAN tarafından üretilecek. Bir cümleyle özetlemek gerekirse; Samsunlular önümüzdeki dönemde, yerli, milli ve modern çizgilere sahip en son model elektrikli otobüslere kavuşacak. Projenin hayata geçmesi ile beraber, fosil yakıt ve bakım onarım giderlerinden de 7 milyon lira tasarruf elde edilecek. Çevre dostu bu araçlar, 200 bin kg karbon salımını engelleyecek. Diğer taraftan bu proje, elektrikli araçlar ekosisteminin ivmelenmesinde de önemli bir rol üstleniyor. Projede kazanılan bilgi birikimden, tüm sektörün kapasitesini geliştirme noktasında faydalanılacak” şeklinde konuştu.



“TOGG’un da banttan inmesi ile ülkemiz elektrikli araç piyasasında öncü ülkelerden biri olacak”

Türkiye’nin elektrikli araç piyasasında öncü ülkelerden biri olacağına da dikkat çeken Mustafa Varank, “Biliyorsunuz bu alanda bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl tanıtımını yaptığı Karsan ve ADESTEC’in ortaklaşa üretimi olan sürücüsüz elektrikli otobüs girişimimiz var. İnşallah tüm bu gelişmelerle birlikte, Türkiye’nin otomobili TOGG’un da banttan inmesi ile ülkemiz elektrikli araç piyasasında öncü ülkelerden biri olacak. Ben bu vesileyle Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne, örnek rolü için teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün bu yatırımlar, ülkemizin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesinin en büyük teminatı. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündeminde bir gün bile boşluk bırakmak istemiyoruz. Tüm bu gayretlerimizin sonuçlarını da hamdolsun görüyoruz. Biliyorsunuz 2020 yılında G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olmuştuk. 2021’in ilk çeyreğini de yüksek bir büyüme oranıyla kapattık. Mayıs ayında sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık bazda ise yüzde 1,3 arttı. Yani öncü göstergelere baktığımızda ikinci çeyrekte de çok ciddi bir büyüme bekliyoruz. Dünya ekonomisinde yaşanan türbülansa rağmen, sanayimizin katkısı ile kısa sürede toparlanma kabiliyetini sergiledik. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Haziran ayı itibarıyla altı aylık ihracatımız 105 milyar doları geçti, yılsonu itibariyle 200 milyar doları geçebileceğimize inanıyoruz. Pandeminin ekonomimiz üstündeki etkilerini birer birer bertaraf ederek kayıplarımızı telafi edecek ve inşallah milletimizin doğrudan hissedeceği, tüm kesimleri rahatlatacak refah yükselmesini önümüzdeki dönemde yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaların ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir arasında Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi imzalandı.



Elektrikli otobüsün özellikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sanayi iş birliği projesi kapsamında geliştirilen otobüsler, 24 saat kullanılabiliyor. Mazot yakıtlı bir otobüsün günlük maliyeti 1500 TL’ye kadar ulaşırken, elektrikli otobüsün günlük maliyeti 15 TL’ye kadar düşürülebiliyor. Ultra hızlı şarj özellikli elektrikli otobüs ve şarj sistemleri sözleşmesi Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ASELSAN arasında imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yerli tasarım ve üretim elektrikli otobüsler, Samsun şehir içi ulaşımında kullanılması amaçlanıyor. 10 elektrikli otobüsten 5’i ilk etapta ÇatalçamTaflan ve Havalimanı arasındaki ulaşım hattında devreye alınıyor. Otobüslerin ilerleyen dönemlerde tüm şehir hattında kullanılması hedefleniyor. Yeni nesil ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum titanat batarya teknolojisine sahip otobüsler 15 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. Bu sayede 80 km yol kat edebilen otobüs, duraklarda kısa süreli şarjlar ile 24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyor. Elektrikli otobüslerin toplu taşımaya dahil edilmesi yakıt tasarrufu ve işletme maliyetlerinin azalması gibi faydaların yanında en önemli katkıyı da çevreye yapacak. Sıfır emisyon değerleri sayesinde hava kirliliği azalacak. Sessiz çalışan otobüsler kentteki gürültü kirliliğini de azaltacak. Sera gazının emisyonlarının ve gürültü kirliliğinin azaltılması kentlerde yaşayan insanların yaşam kalitesine etki edecek.

İmza törenine ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.